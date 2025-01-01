Лек автомобил се озова в морето при неясни обстоятелства на гръцкото пристанище в Пирея, съобщи „Катимерини“.
В превозното средство се намирал 69-годишен мъж, който успял да избяга от потъващата кола и да доплува до кея, където служители на бреговата охрана на врата E8 му оказали първа помощ.
Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά – Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός https://t.co/gaAGkgcZkI pic.twitter.com/2OWZL6QMSF— ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (@TOPONTIKI) November 28, 2025
Мъжът бил откаран в Централната пристанищна администрация на Пирея за профилактични прегледи, като било установено, че е в добро здравословно състояние.
Властите уточниха, че мъжът отишъл на пристанището, за да посрещне съпругата си, която пристигала с ферибот от Крит.
Elderly Driver Safe After Car Falls Into Sea at Piraeus Port https://t.co/yuEuEdtENd pic.twitter.com/GHuYV0VJyp— Greek City Times (@greekcitytimes) November 28, 2025
В момента се провежда разследване за причините за инцидента, а очаква се кран да извади автомобила от водата.