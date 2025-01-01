/ iStock/Getty Images

Лек автомобил се озова в морето при неясни обстоятелства на гръцкото пристанище в Пирея, съобщи „Катимерини“.

В превозното средство се намирал 69-годишен мъж, който успял да избяга от потъващата кола и да доплува до кея, където служители на бреговата охрана на врата E8 му оказали първа помощ.

Мъжът бил откаран в Централната пристанищна администрация на Пирея за профилактични прегледи, като било установено, че е в добро здравословно състояние.

Властите уточниха, че мъжът отишъл на пристанището, за да посрещне съпругата си, която пристигала с ферибот от Крит.

 

 

В момента се провежда разследване за причините за инцидента, а очаква се кран да извади автомобила от водата. 

 

