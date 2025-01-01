Учени от Университета Тулейн са установили, че хората, които често добавят допълнително сол към храната си на масата, са изложени на по-висок риск от преждевременна смърт.

Макар че организмът се нуждае от малко количество натрий, за да функционира правилно, твърде големите количества могат да бъдат вредни.

Натрият играе съществена роля в поддържането на водния баланс и помага за регулирането на кръвното налягане в здравословни граници, когато се консумира в умерени количества.

Въпреки това, прекомерният прием на натрий е силно свързан с повишено кръвно налягане, което е основен рисков фактор за сърдечни заболявания и инсулт. Заедно, тези състояния остават водещите причини за смърт в много страни по света.

Преждевременната смърт се отнася до смърт, която настъпва преди средната продължителност на живота на дадена популация. В България обикновено е около 75 години.

Някои от най-честите причини за преждевременна смърт са тютюнопушенето, излагането на пасивно пушене, травмите и самоубийствата, както и хроничните заболявания като рак, сърдечно-съдови заболявания и белодробни болести.

Начинът на живот и хранителните навици играят решаваща роля за влиянието върху този риск.

В това мащабно проучване изследователите проучили дали навикът да се добавя сол към храната на масата е свързан с повишен риск от преждевременна смърт и намалена продължителност на живота.

Те анализирали данни от повече от 500 000 участници в UK Biobank, които попълнили въпросник на сензорен екран за това колко често добавят сол към храната си, без да се включва солта, използвана по време на готвене.

За среден период на проследяване от девет години 18 474 участници са починали преждевременно. Изследователите установили силна връзка между по-честото използване на готварска сол и по-високите нива на натрий в организма.

Хората, които са посочили, че винаги добавят сол към храната си, имали значително по-висок риск от преждевременна смърт в сравнение с тези, които рядко или никога не добавят сол.

Изследователите също така открили, че консумацията на плодове и зеленчуци играе важна роля в промяната на тази връзка.

Сред хората, които консумират малки количества плодове и зеленчуци, връзката между честото използване на сол и преждевременната смърт е още по-силна.

За разлика от тях, при хората с по-висок прием на плодове и зеленчуци връзката е по-слаба, което предполага, че по-здравословната диета като цяло може частично да намали вредните ефекти от излишния натрий.

Като цяло, хората, които винаги добавяли сол към храната си, имали с 28% по-висок риск от преждевременна смърт в сравнение с тези, които рядко или никога не го правели. Този навик е свързан с приблизително намаляване на продължителността на живота с около две години на 50-годишна възраст, както при мъжете, така и при жените.

Въз основа на тези констатации изследователският екип, ръководен от професор Лу Ци, заключава, че редовното добавяне на допълнителна сол към храната на масата е свързано с по-висок риск от преждевременна смърт и по-кратка продължителност на живота.

Проучването, публикувано в European Heart Journal, подчертава важността на намаляването на произволната употреба на сол като проста и ефективна стъпка към подобряване на дългосрочното здраве и намаляване на риска от ранна смъртност.