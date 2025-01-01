Най-малко 10 души са били убити от израелски сили в село в Южна Сирия през нощта, съобщи сирийската държавна телевизия. Това стана, след като израелската армия (ЦАХАЛ) заяви, че шестима нейни войници са били ранени по време на операция в района, предаде АФП.

„Броят на мъчениците от израелската агресия се е увеличил до 10, включително жени и деца, докато други остават затрупани под развалините“, съобщи сирийската държавна телевизия. Медията добави, че десетки семейства са избягали от село Бейт Джин към по-безопасни околни райони.

От ЦАХАЛ заявиха, че най-малко шестима войници са били ранени през нощта по време на операция за арест на заподозрени, свързани с ливанската ислямистка групировка Джамаа Исламия.

„Заподозрените действат в района на Бейт Джин в Южна Сирия и са подготвяли терористични атаки срещу израелски цивилни“, добавиха израелските военни.

В изявлението се посочва, че трима от войниците са били тежко ранени.

Местният служител Абдул Рахман ал-Хамрафи каза, че Израел е извършил рейд в селото, разположено югозападно от Дамаск, в подножието на планината Хермон, което е предизвикало сблъсъци.

„Израелската окупационна армия нахлу в Бейт Джин, за да арестува трима млади мъже от селото, което доведе до сблъсъци с жители, опитали се да окажат съпротива на израелското проникване“, каза той.

„След сблъсъците израелските окупационни сили обстреляха района с артилерия и дронове“, добави Рахман.

След падането на сирийския лидер Башар ал-Асад през декември 2024 г. и идването на ново ислямистко ръководство в Дамаск, Израел извършва стотици удари в Сирия.

Израел бързо изпрати войски в буферната зона под патрул на ООН, която разделя израелските и сирийските сили на Голанските възвишения от 1974 г. насам. | БГНЕС