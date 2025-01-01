Автобус с около 30 туристи падна в пропаст в Шри Ланка. В инцидента са загинали 14 пътници и водачът на превозното средство, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на полицията в Шри Ланка.
Поради все още неясна причина автобусът, който се е движел вчера вечерта в планинския район Ела, на 130 километра източно от столицата на Шри Ланка Коломбо, първо се е ударил в друго превозно средство, а после е паднал пропастта покрай пътя, поясни местната полиция.
The death toll from the bus crash on the Ella-Wellawaya main road last night has reportedly increased to 10 with over 15 others injured and hospitalized. -Adaderana reports— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 4, 2025
Over 15 patients have been admitted to the Badulla Teaching Hospital while several of them are said to be… pic.twitter.com/f1y4WnaNB9
Сред жертвите няма чуждестранни граждани. Ранените в катастрофата са 16, но сред тях също няма чужденци.