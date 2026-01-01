Награждаваният австралийски автор Крейг Силви се яви в съда. Той е обвинен в притежание и разпространение на материали, свързани с експлоатация на деца, съобщава "Би Би Си".

Силви, най-известен с романа си Jasper Jones, беше арестуван в понеделник, след като полицията нахлу в дома му в Пърт, Австралия. Униформените твърдят, че при пристигането им той е бил в активна връзка с други лица, занимаващи се с експлоатация на деца в интернет.

43-годишен баща на три деца, писателят не се призна за виновен по време на явяването си пред съда във Фримантъл във вторник и беше освободен под гаранция.

Романът Jasper Jones се счита за австралийска класика. Продадени са над половин милион екземпляра, често се изучава в училищата и през 2017 г. е екранизиран с Тони Колет в главната роля.

Арестуваха хърватин, създал международна мрежа за детска порнография

Художественото произведение спечели наградата „Книга на годината“ на Австралийските литературни награди и беше номинирано за Международна дъблинска литературна награда и литературна награда „Майлс Франклин“.

Друга негова книга, романът Runt от 2022 г., също беше екранизирана с участието на Селесте Барбър.

Продължението, Runt and the Diabolical Dognapping, бе издадено в края на миналата година и стана най-продаваната детска книга в Австралия според издателя й Allen & Unwin.

Силви ще се яви отново в съда на 10 февруари.