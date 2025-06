Експлозия избухна в църквата "Св. Илия" ("Мар Елиас") в Дамаск, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Сирийското министерство на вътрешните работи заяви, че член на джихадистката групировка "Ислямска държава" стои зад самоубийствения атентат в църква в Дамаск, при който са загинали най-малко 20 души и са ранени 52, според службите за спешна помощ, предаде Франс прес.

Това беше първото подобно нападение в сирийската столица, откакто водените от ислямистите сили свалиха бившия президент Башар Асад на 8 декември, отбелязва АФП.

Спасителните служби евакуираха хора след нападението, което е нанесло щети и на църквата. Дървени отломки и икони са разхвърляни по пода, който е осеян с локви кръв.

Според изявлението на вътрешното министерство "атентатор самоубиец, свързан с терористичната групировка "Даеш", е влязъл в църквата "Свети Илия" в квартал Дуелаа в Дамаск, открил е огън и се е самовзривил с колан с експлозиви".

Сирийската гражданска отбрана съобщи, че по първоначални данни са загинали най-малко 20 души, а други 52 са ранени.

