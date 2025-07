Баща на три деца от Тексас, който се мести със семейството си в Русия и се е присъединява към армията, за да избяга от "крайнолявата" идеология в САЩ, е изпратен на фронтовата линия в Украйна, предаде New York Post, позовавайки се на съобщение от съпругата му.

46-годишният Дерек Хъфман твърди, че е „жертван“, след като е изпратен като щурмувак въпреки уверенията от руските власти, че ще служи в небоен капацитет, разказва съпругата му ДеАнна във вече изтрито YouTube видео.

„Чувства се така, сякаш го хвърлят на вълците, и сега разчита на вярата – както и всички ние“, казва тя за съпруга си.

Семейството Хъфман се мести в Русия през март заради „ЛГБТК+ индоктринацията“ в Америка.

За да ускори процеса по получаване на гражданство за семейството си и да спечели уважението на новите си сънародници, Хъфман заявява пред руските държавни медии, че с удоволствие ще се присъедини към армията.

