Общественото мнение за почти всеки аспект от първата година на президента Доналд Тръмп в Белия дом е негативно, сочи ново допитване, извършено от американската компания за маркетингови и социологически проучвания SSRS за Си Ен Ен. Според допитването мнозинството от американците смятат, че Тръмп се фокусира върху погрешни приоритети и прави твърде малко за справяне с високите разходи за живот.

Мнозинството от анкетираните, 58%, определя първата година от мандата на Тръмп като провал.

В проучването почти няма добри новини за Тръмп или Републиканската партия, които навлизат в критична година с междинни избори, като управлението на икономиката от президента се очертава като определящ фактор в ключовите надпревари за Камарата на представителите и Сената, посочва Си Ен Ен.

Помолени да посочат най-важния проблем на страната, американците избират икономиката с почти двукратно предимство пред всяка друга тема. Проучването показва, че Тръмп се бори да докаже, че се занимава с този проблем. То установява и широка загриженост относно използването на президентската власт от Тръмп и усилията му да наложи своя отпечатък върху американската култура.

Общественото мнение за икономическите условия остава стабилно – и до голяма степен негативно – през последните две години, като около 3-ма от 10 души оценяват икономиката положително. Това, което се е променило в последното проучване, е нарасналият песимизъм за бъдещето: малко над 4-ма души от 10 очакват икономиката да бъде в добро състояние след една година, което е спад от 56% в сравнение с времето непосредствено преди Тръмп да поеме поста през януари миналата година.

Към 55% от анкетираните казват, че политиката на Тръмп е влошила икономическите условия в страната, а само 32% казват, че е донесла подобрение. Повечето, 64%, казват, че той не е направил достатъчно, за да намали цените на стоките от първа необходимост. Дори в рамките на Републиканската партия около половината запитани смятат, че той трябва да направи повече, включително 42% от републиканците и симпатизантите на републиканците, които се описват като членове на движението "Да направим Америка отново велика" (MAGA).

Голяма част от обществеността се съмнява, че Тръмп дава приоритет на техните интереси. Само 36% сега казват, че той е имал правилни приоритети, което е спад от 45% в началото на мандата му. Само една трета от американците сега смятат, че Тръмп се интересува от хора като тях, което е спад от 40% през март миналата година и най-лошата оценка в политическата му кариера.

Само 37% казват, че Тръмп поставя доброто на страната над личната си изгода.