На 19 април в България се проведоха извънредни парламентарни избори. В деня на вота NOVA предложи специална програма с почти 18 часа телевизионно съдържание, което започна преди 7 часа сутринта и приключи късно след полунощ.

Според официалните пийпълметрични данни аудиторният дял на NOVA сред населението в активна възраст (18-59 г.) средно за целия часови интервал е над 25%, което е с 30% повече от резултата на втората телевизия в класацията. NOVA води убедително във всички програмни сегменти, посветени на изборите за 52-ото Народно събрание.

Екипът на медията реализира четири ексклузивни формата с точна и проверена информация през целия ден и предостави задълбочени анализи и прецизни коментари с първите социологически данни. Новините на NOVA проследиха изборния ден отблизо в цялата страна и на ключови места в чужбина.