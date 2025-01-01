Когато видите сладко, пухкаво и меко котешко лице, е трудно да устоите да не го прегърнете и целунете. Изглежда, че няма нищо лошо в това, но ветеринарните лекари и зоолозите имат собствено мнение по въпроса. Нека разберем дали можете да целунете котка по главата, носа или някъде другаде.

На въпроса: „Къде можете да целунете котка?“ всеки ветеринарен лекар ще отговори - никъде. И ще даде редица аргументи защо това не трябва да се прави. Факт е, че котките, въпреки цялата си чистота и дори тези, които никога не напускат къщата, могат да бъдат носители на опасни болести. И чрез някаква малка невинна целувка, проблемите се появяват изневиделица. Защо не можете да целунете домашна котка изброи аернция УНИАН:

• можете да се заразите с глисти - това е една от основните причини да откажете да целувате котки, глистите лесно се предават от домашен любимец на човек, а лечението е дълго и неприятно;

• съществува риск от хващане на гъбична инфекция - дори котката да изглежда абсолютно здрава, тя може да е носител на трихофития, за котка това може да остане незабелязано, но за човек - не;

• можете да „хванете“ бактерии - те живеят в устата и по кожата на котката, сред тях има опасни, например стафилококи, които причиняват възпаление, нагнояване или дори проблеми с очите;

• съществува риск от салмонелоза - котките могат да бъдат носители на салмонела, която причинява тежко стомашно разстройство, висока температура и дехидратация при хората;

• можете да „хванете“ треска от котешка драскотина - тя се причинява от бактерията бартонела, която живее в слюнката на котката, а болният човек страда от треска, обрив, възпаление на лимфните възли и общо отравяне на организма;

• съществува риск бременните жени да се разболеят от токсоплазмоза, която се пренася от котки;

• можете да се заразите с бяс - това е най-страшната опасност, тъй като болестта е фатална, предава се чрез слюнката на болно животно.

Не бива да забравяте също, че не само човек може да се зарази от котка, но и вашата „опашка“ може да хване някаква инфекция от вас.

Разбират ли котките кога ги целуваме?

Още нещо - какво чувства една котка, когато я целунете? Оказва се, нищо. Зоолозите казват, че животното се досеща, че вероятно се отнасяте добре с нея, но не възприема подобна нежност. Работата е там, че целувките не са приети в котешкото общество. Да, котките се облизват и често възприемат поглаждането по главата като проява на любов и грижа. Но обикновените човешки целувки са им неразбираеми. Освен това някои те могат да възприемат приближаващо човешко лице като заплаха - и тогава влизат в действие остри нокти.