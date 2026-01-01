Първият епизод на „Елизабетско“ за 2026 поставя силно и емоционално начало на годината. Гост на водещата Елизабет Методиева е легендарният български футболист Валери Божинов, който за първи път застава в подкаст формат и говори по начин какъвто публиката рядко е виждала от него. Откровен, смирен и далеч от образа, който често се изгражда за него в жълтите медии - Валери искрено се извинява за грешките си и прави равносметка за живота си.

Божинов споделя защо е приел да бъде част от риалитито „Вече играеш...Стоичков“ и каква роля играе приятелството му с Христо Стоичков в живота му. Разказва за уроците, които е получил още като млад футболист, за лидерството, което му е било отредено, и за мачовете, които е преживявал като истинска война. Той не скри и кои са били моментите, в които е трябвало да спре, да преброи до десет и не го е направил. Защо Валери се определя за избухлив и за “единствения виновен” за неуспехите му?

В разговора Валери се връща към младостта си - наивността, самозабравянето и грешките, които днес осъзнава. Той признава, че е искал да опита от всичко и че цената за това понякога е била много висока. Каква е най-голямата му грешка и какво би направил различно, ако можеше да върне времето назад?

Един от най-личните моменти в епизода е разговорът за децата му и за отговорността, която той носи като баща. Божинов говори и за решението си да се отдръпне от социалните мрежи, за желанието си да пази човека до себе си и за това дали вярва, че щастието обича тишината. Има ли нова жена до него и какви са плановете му за бъдещето - включително желанието му за още едно дете?

В епизода Валери отговаря и на „въпросите на светофара на истината“, коментира заглавията по свой адрес, темата за жените в живота си и твърденията, че те са повлияли на кариерата му. Той засяга и по-широкият контекст - състоянието на българския футбол, липсата на реален потенциал за големи първенства, войната по пътищата и обществените реакции около кончината на великия Димитър Пенев.

Божинов разказва още за различното си детство, за връзката с втория си баща, за това защо се определя като „вълк единак“, но и като човек, който цени домашния уют, научил се е да готви и вярва, че доброто е заразно. Не липсват и по-леките моменти - любовта му към музиката, историята около „Трепни“ и желанието му винаги да бъде духът на съблекалнята и да забавлява хората.

В края на разговора Валери Божинов отправи ясно послание - осъзнал е грешките си, извинява се за тях и иска прошка. А заедно с водещата Елизабет Методиева загатват какво още предстои да видим във „Вече играеш...Стоичков“ .