Австралийски учени са изготвили първата подробна молекулярна карта на човешкия костен мозък, разкривайки сложността на рака на кръвта, което може да доведе до по-добри методи за лечение, предаде Синхуа.

Авторите на изследването са използвали най-съвременната технология за пространствена транскриптомика, за да създадат "Гугъл карта" на костния мозък, изобразявайки над 5000 гена в отделни клетки, се посочва в изявление на Института "Уолтър и Елайза Хол" (WEHI) в Мелбърн.

Изследването, публикувано в сп. Blood, оспорва установените теории за развитието и прогресията на миелома и проправя пътя за разработване на по-ефективни лечения за пациентите.

Учените разкриват, че раковите плазмени клетки образуват отделни микросреди в костния мозък, с различни поддържащи клетки и генна активност, обяснява съавторът на изследването Реймънд Ийп. "Това е като да откриеш, че всеки тумор има свой собствен пощенски код", казва изследователят.

Учените дълго време са смятали, че миеломните клетки оформят костния мозък по сходен начин, което позволява универсални лечения. Новите открития обаче могат да помогнат да се обясни защо пациентите с миелом реагират различно на настоящите терапии и да насочат към по-персонализирани подходи в диагностиката и лечението, допълват изследователите.

Най-новите пространствени технологии на WEHI позволяват да бъдат проследявани индивидуалната активност на клетките и местоположението им в тъканите.

Миеломът е вид рак на кръвта, който засяга плазмените клетки в костния мозък. Често се нарича множествен миелом, защото 90 процента от хората имат множество костни лезии, когато им бъде поставена диагноза. Съществуващите лечения забавят прогресията и овладяват симптомите, но реакциите на пациентите са различни.

Изследователи от същия институт по-рано направиха пробив в разрешаването на загадката на отслабващата с възрастта функция на имунната система.