Годината почти изтече и определено може да се отбележи, че 2021 бе наситена с много събития. Едни бяха позитивни, други не толкова, а трети се отличиха с това, че станаха глобален феномен. Факт е, че не всичко модерно е задължително хубаво, пише каналът "Cool News" във vbox7. Ето някои неща, които са между готиното и кринджа:

via GIPHY

Яко или криндж? Е, трудно е да се отговори на този въпрос, защотосе превърна в световен феномен, който не може да бъде пропуснат с лека ръка. Едни полудяха по сериала, а други и до днес не са го гледали. Корейската продукция набързо стана най-гледаният филм в Netflix и беше обявен за най-гледан сериал в десетки държави. Няма спор, че не е имало скоро такъв мащабен културен феномен, който да завладее милиони хора. В социалните мрежи се зародиха десетки предизвикателства и тенденции, вдъхновени от Squid Game, но все пак имаше хора, които изобщо не се впечатлиха от поредицата. Криндж или яко? Buzzfeed пуснаха анкета, в която хората гласуваха, че този хит попада в категория "готино" за 2021 г.През 2021 г., тези шапки се завърнаха като топ тенденция, на която залагат повече момчетата, които искат да са bad boys. Е, поне повечето така си мислят, но е факт, че въпросната шапка се наложи в модата и изглежда, че ще бъде актуална през 2022 г. Яко или криндж? В същата анкета хората са гласували, че е по-скоро... криндж.

via GIPHY

Ако не знаете, Оливия е една от най-младите поп звезди и тотален хит сред всеки тийн. Певицата дебютира на музикалната сцена доста скоро, но има актьорски опит в "Дисни". През пролетта тя издаде първия си албум, който носи заглавието. Албумът бе оценен високо от критиците, в музикалните платформите е натрупал над 385 млн., стрийминга. Именно в Spotify Родриго постави рекорд по слушания, след като дълго време Ариана Гранде държеше този успех. Яко ли е да слушаш Оливия Родриго? Да, това е оценката в анкетата на Buzzfeed. Ако още не сте чули нещо на Оливия, то ето тук може да го направите:Тази мода няма да си отиде и ние сме много доволни от този факт (Sorry not sorry). Ясно е, че този градски/уличен стил на обличане не е за всеки, но е безспорен моден тренд, който няма да отмине лесно и бързо. В някои случаи съдраните дънки са супер секси, а и пасват идеално на чифт готини кецове. Какво показва анкетата ли? Всички са почти единодушни, че е яко да носиш съдрани дънки.Ок, първо едно уточнение, ако не сте запознати с това #BookTok е общност в TikTok, фокусирана върху литература. Създателите правят видеоклипове, в които преглеждат, обсъждат и се шегуват с книгите, които четат. Тези книги варират по жанрове, но много от хората се фокусират върху фантастика, фентъзи и глуповати любовни романи. Яко ли е да четеш книги, препоръчани от тази общност? Не, криндж е!Още една поредица на Netflix, която беше хит през 2021 г. Истината е, че поредицата има готини моменти, различен поглед към аристокрацията във Великобритания (направо невъзможен поглед), а хората са разделени. 50% в анкетата са гласували, че е яко, а другите 50% са категорични - тотален криндж.Новият албум на Адел е поредното доказателство, че тази жена може да отсъства и 10 години от сцената, но завръщането ѝ да е грандиозно. Е, музиката е почти като във всеки друг албум, визуално обаче певицата е тотално променена. Адел е безспорен музикален идол и смеем ли да напишем, че нещо е криндж при нея!? Дори да не ни харесват баладите за любовни разочарования, Адел е всичко друго, но не и криндж! 70% от гласувалите в анкетата са на същото мнение. Ако не сте слушали все още "30", то е вече време.