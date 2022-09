"Колкото толкова" носи на Хелън Хънт слава за една нощ и “Оскар“ за най-добра женска роля. Но през последвалите десетилетия тази слава намалява, като малко от филмите ѝ предизвикват интерес в боксофиса или в Академията (въпреки че през 2012 г. тя получи номинация за най-добра поддържаща женска роля за независимия филм „The Sessions“).



„През годините станах много скучна“, казва тя в интервю за „Гардиън“, „домът ми в момента е пълен с постелки за йога“.



В момента 59-годишната актриса и режисьор е в Лондон, където репетира за участието си в "Денят на Еврика" в "Олд Вик". Въпреки че за пръв път е представена в Бъркли, Калифорния, през 2018 г., това е пиеса, за която трудно бихте повярвали, че е написана преди пандемията, като се занимава с дезинформацията и закостенелите позиции, които възникват в училищната общност, когато епидемия от паротит предизвиква призиви за задължителни ваксини.



Любовта на Хънт към театъра се заражда, когато е на около пет години, когато посещава постановки с баща си – театрален педагог и режисьор. Бащата на Хънт умира през 2016 г.



"Всеки път, когато гледам пиеса, се сещам за него, защото той винаги беше толкова развълнуван, когато светлините угасваха", казва тя. "И аз също съм."

Макар че театърът е първата ѝ любов, киното е това, с което ще бъде запомнена - сред многото ѝ участия са "Какво искат жените", "Туистър" и "Предай нататък". Хънт трябва да благодари обаче на едно телевизионно шоу, което ѝ дава първия тласък в кариерата. Премиерата на "Mad About You", в който тя и Пол Райзър са в ролята на двойка младоженци, живеещи в Ню Йорк, е през 1992 г.



След бурния успех следват няколко забележимо тихи години. Спекулациите в пресата са многобройни: "Какво се случи с Хелън Хънт?". Сега тя се смее: "Написах и режисирах два филма, участвах в тях и родих дете (Макена Лей през 2004 г.). Така че, не знам какво да кажа, когато хората ме питат: "Какво стана?"



Досегашните два филма на Хънт като режисьор са огромни начинания, особено първият, "Then She Found Me" от 2007 г., чието създаване отнема 10 години. Следващият ѝ филм е сърфистката драма "Ride" от 2014 г.