Сода бикарбонат – добре познат помощник в кухнята и при почистване на дома – се оказва изненадващо ефективна и в рутината за красота. Тази обикновена бяла пудра притежава уникални свойства, които могат да подпомогнат здравето на кожата, да се справят с несъвършенствата и дори да заменят някои скъпи козметични продукти. Но за кого е подходяща и какво казват експертите?

Содата бикарбонат има антисептични, противовъзпалителни и абсорбиращи свойства. Благодарение на леко абразивната ѝ текстура и алкална природа, тя:

Почиства порите в дълбочина

Премахва мъртвите клетки и черните точки

Регулира омазняването

Успокоява раздразнения и сърбежи

Изравнява тена на кожата

Според дерматолози содата може да бъде полезна, ако се използва внимателно и умерено. Тя е подходяща предимно за хора с мазна и смесена кожа, но не се препоръчва при суха, чувствителна или увредена кожа, защото може да наруши pH баланса и да предизвика раздразнения.

„Содата бикарбонат не е продукт, създаден специално за кожа, така че е важно да се ползва с мярка и винаги да се прави тест за чувствителност преди употреба“, казва д-р Елена Тодорова, дерматолог.

Полезни приложения на содата в грижата за красотата

1. Натурален ексфолиант

Смесете 1 ч.л. сода с малко вода до получаване на паста. Нежно масажирайте лицето за 30 секунди, след което изплакнете с хладка вода. Резултат: по-гладка и освежена кожа.

2. Маска против акне

Сода + мед + няколко капки лимон – нанася се за 5-10 минути и се отмива. Подходяща за кожа, склонна към пъпки и омазняване.

3. Дезодорант

Содата неутрализира неприятните миризми. Нанесена на подмишниците, може да действа като естествен дезодорант.

4. Омекотяване на кожата на лактите и петите

Сода, смесена с кокосово масло, действа отлично за омекотяване на груби участъци.

iStock/Getty Images

Какво да избягваме