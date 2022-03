За да се забави стареенето на мозъка е необходимо да се увеличи делът на храните, съдържащи омега-3 мастни киселини. Те се съдържат в мазните риби - сьомга, скумрия, херинга и риба тон, пише inoSMI, позовавайки се на Eat This, Not That.



Омега-3 мастните киселини помагат за предотвратяване на увреждането на паметта. Пикът на капацитета на човешката памет е в периода от 20 до 30 години. След това способността за запомняне на информацията става по-слаба. Много хора забелязват, че паметта им се е влошила около 40-годишна възраст. За да забавите този процес, трябва да обогатите мозъка си с омега-3 мастни киселини.



Мастните киселини помагат на мозъка да произвежда повече нови клетки. Това допринася за поддържането на паметта в работно състояние и здравето на мозъка като цяло.



Според проучвания редовната консумация на мазна риба е превенция на деменцията и болестта на Алцхаймер – заболявания, свързани с възрастта и с рязкото влошаване на способността на мозъка да запомня информация.



Въпреки това омега-3 мастните киселини са полезни не само за ума. Те намаляват и риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания и артрит.



В аптеките можете да закупите различни хранителни добавки с омега-3 мастни киселини, известни като рибено масло. Но според Националния институт по здравеопазване в Мериленд, САЩ, яденето на мазна риба е много по-здравословно. Това е така, защото рибата е богата на други важни хранителни вещества за мозъка, освен омега-3.