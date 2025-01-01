Всяка промяна във функцията на червата трябва да е причина за преглед, казва общопрактикуващият лекар Кайван Хан. Той посочи на пръв поглед безобидни признаци на сериозни заболявания в разговор с HuffPost.

Според Хан, запекът или диарията най-често се появяват поради храна, изядена предния ден, но могат да бъдат и симптоми на хронични заболявания като синдром на раздразнените черва, глутенова непоносимост, хемороиди, рак на стомаха или червата.

Необяснимата загуба на тегло - повече от пет процента за 6-12 месеца - също показва сериозна неизправност в организма. Хан обясни, че това може да е симптом на диабет, заболяване на щитовидната жлеза, хранително разстройство или редица онкологични заболявания.

Рак може да се подозира и ако се чувствате уморени и не отшумява след почивка, но същият симптом се появява и при хронични инфекции и сърдечни заболявания.

Хан призова да не отлагате посещението при лекар, ако имате чести и силни главоболия, задух, особено в покой, а също и в случай на тумори или подуване. Промени по кожата, нови бенки или петна, според лекаря, също са причина да се обърнете към специалист.

По-рано зъболекарят Хосе Тодескан Жуниор предупреди, че хората, които гризат ноктите си, може да имат сериозни здравословни проблеми. Според него подобен навик заплашва със загуба на зъби и проблеми с темпоромандибуларната става (ТМС). Ако нямате проблеми с тази става, вероятно никога не сте чували за нея. Тя свързва челюстната кост с черепа и дава възможност да отваряте и затваряте устата си. Тази става е от съществено значение за основните функции като хранене и говорене. ТМС е едновременно най-сложната става и се използва най - често.