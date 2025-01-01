При травми на ръка, крак или друг крайник често се чудим - навяхване ли е или счупване? Симптомите могат да се припокриват – болка, подуване, ограничено движение – но има ключови разлики, които е важно да познаваме.
Какво е навяхване?
Навяхването представлява преразтягане или разкъсване на връзките (лигаменти), които свързват костите в ставата. Най-често се получава при внезапно усукване, падане или неправилна стъпка.
Симптоми на навяхване:
Болка около ставата
Подуване и понякога леко посиняване
Затруднено, но възможно движение
Липса на видима деформация на костта
Какво е счупване?
Счупването е нарушаване целостта на костта. То може да бъде пълно или частично, с разместване или без. В повечето случаи изисква медицинска намеса и стабилизация.
Симптоми на счупване:
Силна, остра болка, често по-интензивна от тази при навяхване
Бързо нарастващо подуване и синини
Невъзможност или силна болка при движение
Деформация – пръстът или крайникът изглеждат изкривени, по-къси или „стоят настрани“
Понякога се чува пукане в момента на травмата
Как да различим двете състояния?
Ако болката е поносима и все пак можете да движите ставата → по-вероятно е навяхване.
Ако болката е много силна, пръстът или крайникът изглеждат различно и не може да се движат → вероятно е счупване.
Сигурната диагноза обаче може да се постави само с рентген.
Какво да направим веднага?
Независимо дали става дума за навяхване или счупване:
Покой – спрете всякакво натоварване.
Лед – приложете студен компрес (15–20 минути).
Компресия – ако има бинт, може да се превърже внимателно.
Повдигане – дръжте крайника на високо, за да намалите подуването.
При съмнение за счупване задължително потърсете лекар, за да се направи рентген и да се избегнат трайни усложнения.