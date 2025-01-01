При травми на ръка, крак или друг крайник често се чудим - навяхване ли е или счупване? Симптомите могат да се припокриват – болка, подуване, ограничено движение – но има ключови разлики, които е важно да познаваме.

Какво е навяхване?

Навяхването представлява преразтягане или разкъсване на връзките (лигаменти), които свързват костите в ставата. Най-често се получава при внезапно усукване, падане или неправилна стъпка.

Симптоми на навяхване:

Болка около ставата

Подуване и понякога леко посиняване

Затруднено, но възможно движение

Липса на видима деформация на костта

Какво е счупване?

Счупването е нарушаване целостта на костта. То може да бъде пълно или частично, с разместване или без. В повечето случаи изисква медицинска намеса и стабилизация.

Симптоми на счупване:

Силна, остра болка, често по-интензивна от тази при навяхване

Бързо нарастващо подуване и синини

Невъзможност или силна болка при движение

Деформация – пръстът или крайникът изглеждат изкривени, по-къси или „стоят настрани“

Понякога се чува пукане в момента на травмата

Как да различим двете състояния?

Ако болката е поносима и все пак можете да движите ставата → по-вероятно е навяхване.

Ако болката е много силна, пръстът или крайникът изглеждат различно и не може да се движат → вероятно е счупване.

Сигурната диагноза обаче може да се постави само с рентген.

Какво да направим веднага?

Независимо дали става дума за навяхване или счупване:

Покой – спрете всякакво натоварване.

Лед – приложете студен компрес (15–20 минути).

Компресия – ако има бинт, може да се превърже внимателно.

Повдигане – дръжте крайника на високо, за да намалите подуването.

При съмнение за счупване задължително потърсете лекар, за да се направи рентген и да се избегнат трайни усложнения.