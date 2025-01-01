Светът на литературата загуби една от най-емблематичните си фигури — Джили Купър, авторка на прочутите bonkbuster романи. Нейният стил, съчетаващ романтика, драма и критика, остави траен отпечатък в британската културна сцена.

Купър достигна изключителен успех през 80-те години. Тя е продала около 11 милиона копия на своите книги. Миналата година нейният роман Rivals („Съперници“) се превърна в успешен телевизионен сериал, като самата тя участваше като изпълнителен продуцент.

Сред многото, които отдават почит на творчеството ѝ, е и бившият премиер Риши Сунак, който определи книгите ѝ като „бягство от реалността“.

Агенция Фелисити Блънт сподели: „Най-голямата привилегия в кариерата ми беше да работя с жена, която оформи културата и литературата повече от пет десетилетия.

Децата й изразиха дълбоката си болка:

„Мама беше светлината в живота ни. Любовта ѝ към семейството и приятелите нямаше граници… Неочакваната ѝ смърт е шок за нас.“

Литературният свят се прощава с авторка, чиито истории докоснаха хиляди, а творчеството ѝ ще продължи да вдъхновява поколения.