Кръвта вода не става: Дъщерите на Мерил Стрийп (СНИМКИ)

Актрисатае забелязвана на светски събития в компанията на своите дъщери. Носителката на Оскар не крие майчината си гордост, а трите чаровници – Мейми, Грейс и Луиза, доказват старата поговорка, че кръвта вода не става.се женят през 1978 година. Двамата имат четири деца – син и три дъщери. Първото им дете – синът, се ражда година след сватбата. 37-годишният мъж Хенри е музикант и певец, а също така се е изявявал и като актьор.

Мейми Гъмър/източник: Guliver/Getty Images, архив

Второто дете в семейството е, която е родена през 1983 година. 34-годишната чаровница е актриса. Първата й роля в киното е във филма от 1986 година Heartburn („Горещо слънце“), в който в главните роли блестят Мерил Стрийп и Джак Никълсън. Малката Мейми пък играе Ани Форман.Мейми Гъмър се е снимала в редица киноленти, като сред тях са The Ward („Отделението“, 2010), The Lifeguard (“Спасителката”, 2013), Side Effects (“Странични ефекти”, 2013), Cake (“Кейк”, 2014) и Ricki and The Flash („Рики и Флаш: Рокендрол майка“, 2015), в който се превъплъщава в дъщерята на главната героиня, чиято роля е поверена на Мерил Стрийп. Мейми се изявявала и в телевизионни сериали, сред които The Good Wife („Добрата съпруга“), Off the Map („Накрай света“), Manhattan (“Манхатън”) и The Collection (“Колекцията”). Играла е и в редица постановки. За тетаралните си превъплъщения Мейми Гъмър имакато през 2006 годинай нос

Грейс Гъмър/ източник: Guliver/Getty Images, архив

- втората дъщеря на Мерил Стрийп и Дон Гъмър, е родена през 1986 година. И тя като сестра си правиГрейс е малката Клара дел Вале във филма от 1993 година The House of the Spirits („Къщата на духовете“). Сред другите филми, в които е участвала младата актриса, са The Homesman (“Местният“, 2013), Learning to Drive (2014), Jenny's Wedding (“Сватбата на Джени”, 2015).Грейс Гъмър играе роли и в сериали. Сред тях са "Gigantic", както Smash, Zero Hour (“Съдбоносен час“), The Newsroom (“Нюзрум”), Extant (“Оцеляване”), Mr. Robot (“Господин Робот”), Good Girls Revolt (“Бунтът на добрите момичета”) и други.

Луиза Гъмър/източник: Guliver/Getty Images, архив

Най-малката си дъщеря Мерил Стрийп ражда през 1991 година. Отраснала в артистично семейство итръгва по пътя към славата. Но за разлика и брат си и сестрите си тя избира кариерата на модел. Луиза работи с фирма от световен мащаб в бранша, като сред брандовете, чиито творения е представяла на подиума, е „Диор“.