„Поп-фолкът има нужда от качествени и смислени песни“, споделя откровено Кати, критикувайки съвременното състояние на жанра. В часът на истината изпълнителката „Волна пеперуда” и „Като лъскаво ферари” се изправя пред Мариян Станков – Мон Дьо. Според нея в момента липсват такива истински хитове, а новите песни просто не я впечатляват. „На мен днешните песни не ми харесват.“, категорична е Кати.

Някога номер 1

„Около 5-6 години бях номер 1 в България – правех по 59 участия на месец,“ разказва попфолк певицата Кати, връщайки се към най-интензивния период в своята кариера. „След абсолютно всяко участие се прибирах вкъщи и се чувствах като затворник. Нямах дете, нямах партньор до себе си... всичко ми беше дошло до гуша.“ Преумората и натовареният график взимат своето – Кати споделя, че е отслабнала до 44 килограма и неведнъж е припадала на сцена. „От недохранване.“ Суровата ѝ изповед хвърля светлина върху невидимата страна на славата ѝ.

Тя обръща внимание и на дългогодишното пренебрежително отношение към жанра: „До ден днешен плюят по фолка абсолютно навсякъде и почти във всяко едно предаване. Казват, че чалгата е много пошла, а не е пошла въобще.“ Кати е категорична, че личното поведение на някои изпълнители не бива да слага етикет на целия жанр. „Аз лично нямам пошло поведение по никакъв начин. Това, че някой си има, не трябва да категоризират абсолютно всички певици, че едва ли не сме срам за нацията.“ Тя изразява и несъгласие с прекомерната провокативност в текстовете днес, подчертавайки, че поп-фолкът има нужда от нова, по-смислена посока.

Големият пробив за Кати идва през 1999 година с издаването на дебютния ѝ албум – момент, който тя описва като началото на своята истинска звездна слава. „Хората ме мислеха за някакво божество. Ходех с охрана дори – искаха направо да ми се нахвърлят, да ме изядат“, спомня си певицата. Тя не крие, че поп-фолк сцената, въпреки блясъка си, е изпълнена с жестока конкуренция и няма място за истинско приятелство. В онези години Кати е и сред най-високоплатените изпълнители – хонорарът ѝ стига до 1000 лева на участие, което по онова време я поставя на върха. „Нямаше по-високи от моя.“ Парите обаче бързо се превръщат в скъпи тоалети и аксесоари. „Профуках ги предимно в дрешки и дрънкулки. Купувах по 10 тоалета и всеки обличах най-много два пъти.“

Най-големите рани

Кати няма колебание за раните, които са я направили жената, която е днес- загубата на роднините ѝ. „Майка ми почина, когато бях на 18 години. Баба ми — две години преди това. Дядо ми — още няколко години по-рано. Останах почти кръгъл сирак.” Майка ѝ не е била просто родител, а нещо много повече. „Тя беше като най-добрата ми приятелка. Всичко беше за мен.“ Загубата ѝ оставя дълбока празнина, която времето не успява да заличи. „До ден днешен супер много страдам за нея“, признава певицата. А в любовта също среща редица от неуспехи, след раздялата с бащата на детето ѝ. „Пътищата между хората се разделят – понякога просто заради несъответствие в характерите“, казва Кати с известна тъга, връщайки се към отношенията си с бизнесмена Николай, от когото има дъщеря. След началото на връзката им, животът ѝ рязко се променя – от сцената към дома. „Станах домакиня, научих се там – една-две супи на детето да правя, мусака и още три-четири неща.“ Въпреки усилията, връзката не просъществува. „Дъщеря ми беше на пет години и половина някъде. Тогава разбрахме… седнахме и го решихме заедно – стига толкова.“ Кати не крие, че въпреки всичко, в нея още живее мечтата за истинска любов. „Все още си чакам принца на белия кон. Наистина. Искам да имам любов до себе си.“, заключва тя.