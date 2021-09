В днешно време онлайн пространството е домейн на Tik Tok звезди и Instagram инфлуенсъри. Преди броени години обаче в интернет на мода беше друг тип съдържание -. В периода между 2010 г. и 2016 г. много видео блогъри достигнаха рекордна слава, осигурила им милиони долари, собствени линии продукти, сделки за книгоиздаване и дори восъчни фигури в музея на Мадам Тюсо.Разбира се, Youtube видеа има и днес, но тази първа, почти боготворена вълна от влог знаменитости изглежда е отшумяла. Много от тях вече са изчезнали от социалните мрежи и преследват различни кариери, пише каналът на Ралица Петровa във vbox7.Едва ли има някой, който олицетворява ерата на Youtube знаменитостите така, както(или Зоела, както бе известна на феновете си). 31-годишната англичанка нашумя през 2009 г., когато създаде канала си за видеа “Zoella”. Запазена марка на Зои бяха влоговете тип “какво си купих”, в които тя показваше най-новите си модни и козметични находки. Този формат видеа се оказа повече от успешен, спечелвайки ѝ над 11 милиона абоната.На върха на славата си тя издаде поредица тийнейджърски романи, основа собствена марка продукти и дори бе увековечена в музея за восъчни фигури “Мадам Тюсо”. Днес Зои изглежда е взела крачка назад от Youtube пространството, макар все още периодично да публикува на влог страницата си “More Zoella”, основният и канал не е бил обновяван от 3 години. За това обаче си има добра причина. Освен че развива лайфстайл марката “Зоела” (вече фокусирана върху по-зряла публика), Зои стана майка за първи път в края на август тази година.През 2012 година светът бе полудял по видеата тип. Рамки за снимки, разноцветни тениски, кецове с нарисувани по тях цветчета - почти нямаше вещ, която да не бе пострадала от опитите ни да се правим на Микеланджело. Причината за това бе не друг, а американската влогърка Ингрид Нилсен (станала известна като “MissGlamorazzi”).Ингрид е една от онлайн звездите, претърпели най-голяма трансформация. През 2015 година влогърката публикува видео, в което разкри, че е хомосексуална. Следвайки това признание, тя започна да прави съдържание, насочено към по-зряла публика. И така до 2020, когато Ингрид обяви, че окончателно напуска Youtube. Причината? Днес тя се фокусира основно върху личностното си израстване, както и върху марката си за свещи “The New Savant”.Ако Ингрид Нилсен бе кралицата на “направи си сам” видеата, то Бетани Мота (с Youtube канал “MacBarbie07”) бе тяхната принцеса. 25-годишната американка нашумя като тийнейджърка с влоговете си на тема. С близо 10 милиона абоната през 2013 тя дори създаде собствена линия дрехи в колаборация с марката “Aeropostale”, а през 2015 участва и в риалити предаването “Dancing With The Stars”.Днес Бет отново публикува в Youtube, макар с намалена популярност и не толкова често. Изглежда неин приоритет е личният живот (и връзката ѝ с танцьора Дерек Сандовал!), а влоговете са по-скоро хоби, отколкото кариера.Докато някои Youtube знаменитости напускат платформата завинаги, други изглежда просто се нуждаят от малко почивка. Такъв е случаят с Тайлър Оукли, който нашумя преди десет години с комедийните си скечове и видеата си на тема ЛГБТ обществото. С над 8 милиона абоната жизнерадостният американец си спечели собствена рубрика в шоуто на Елън Дедженерис, а през 2017 дори бе включен в списъка на списаниеМиналата година Тайлър публикува видео, в което сподели, че се нуждае от почивка. “Започнах на 18, а сега съм на 31,” каза той. “Може да откриете кадри на живота ми от всяка седмица през този период.” За щастие Тай бе категоричен, че това не е “Сбогом!”, а просто “До скоро!”. За момента той се е посветил на подкаста си “Psychobabble” (“Психобрътвежи” – бел. прев.), а ние нямаме търпение да го видим отново пред камера!Малко са тези от нас, които през 2012 г. не бяха хлътнали по синеоките близнаци Джак и Фин Харис. Джак публикуваше влогове в Youtube канала си “JacksGap”, а Фин беше нещо като гост-звезда във видеата на брат си. Дуото се оттегли от влог пространството сравнително рано – през 2013 г., за да се занимава с по-зрели проекти.На близнаците изглежда им бе омръзнало да бъдат виждани като тийн идоли. Вместо влогове с предизвикателства днес те създават информационни постове и видеа, свързани с. И макар това да означава, че получаваме по-малко от техния екранен чар, ние сме горди с посланието, което промотират.