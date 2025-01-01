Доли Партън изрази благодарността си след като получи почетна награда „Оскар“.

На церемонията по връчването на наградите Governors на филмовата академия на САЩ, която се състоя на 16 ноември в Ovation Hollywood в Лос Анджелис, иконата на кънтри музиката получи хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ в знак на признание за нейния принос за „човешкото благоденствие и за преодоляването на неравенството“ в развлекателната индустрия.

79-годишната певица не присъстваше на събитието поради „конфликт в графика“, но нейната дългогодишна приятелка Лили Томлин я почете с кратка реч и прие статуетката „Оскар“ от нейно име.

В предварително записано видео Доли Партън благодари на Академията за престижната награда.

„Нямахме много за споделяне, но майка ми и баща ми ми показаха с личния си пример, че колкото повече даваш, толкова повече благословии получаваш. И цял живот се опитвам да живея според техния пример. И съм благословена повече, отколкото някога съм си мислила, че е възможно, като например с тази награда тази вечер“, заяви хитовата изпълнителка.

Доли Партън продължи, като подчерта, че за нея е „чест само да бъде номинирана“ за наградата.

„Да я получа? Това е благословия за цял живот. Това ме кара да искам да измислям нови начини да помагам на хората да се издигнат, и не затова ли сме тук? Затова, от сърцето си, ви благодаря искрено“, каза тя, докато държеше статуетката „Оскар“.

Кънтри певицата се оттегли от светлината на прожекторите през последните месеци, докато се бореше със здравословни проблеми и скърбеше за смъртта на съпруга си Карл Дийн, който почина на 82-годишна възраст през март.

По-рано същата вечер Лили Томлин разказа какъв професионалист е била Доли Партън на снимачната площадка на комедията от 1980 г. „От 9 до 5“ – дебютният ѝ филм.

„По време на една репетиция забравих една реплика и (Доли) я рецитира за мен. Каза, че това е първият ѝ филм, затова е решила да запомни целия сценарий. И го направи. Дори репликите на Дабни (Колман)“, пошегува се 86-годишната актриса, преди да похвали приятелката си за цялостния ѝ ангажимент да помага на другите.

„Доли Партън е един от малкото хора в този свят, които всички обичат и уважават. Не само от 9 до 5, а 24 часа в денонощието, всеки ден от годината“, подчерта Томлин.

Актьорът Том Круз, хореографът Деби Алън и продуцентът Винн Томас също получиха почетни награди на Академията по време на церемонията.