Северно сияние с голяма интензивност беше наблюдавано през изминалата нощ в по-голямата част от Румъния, предават местните медии. Под заглавия като „Цветен спектакъл в небето“, „Балетът на северното сияние“, „Зрелищно светлинно шоу“, те публикуват в социалните мрежи снимки и видеоклипове, на които се вижда небе, оцветено в нюанси на червено, зелено и лилаво, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.
The northern lights were visible overnight, however, some patience - and warm clothing - was necessary, as high-altitude cirrus clouds got in the way last night. Clearer skies this morning revealed colors low on the northern horizon. #auroraborealis #northernlights pic.twitter.com/nsLoV6YbKK— Kris Habermehl (@KrisHabermehl) January 20, 2026
Явлението, което обикновено се случва в много по-северни райони, е причинено от силна геомагнитна буря, се посочва в разпространената информация.
I've never seen it like this. Tonight's northern lights from the Netherlands. The beams were visible through the naked eye and dancing in the sky! #noorderlicht #Auroraborealis #poollicht #northernlights pic.twitter.com/FK8oaX79G1— Anita van Voorst (@AnitavVoorst) January 19, 2026
През последната година слънчеви изригвания са изпращали слънчев вятър на вълни към Земята, който е преместил полярните сияния далеч на юг, обясняват експертите. Според тях слънчевата активност е най-силна през последните десетилетия.