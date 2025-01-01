Тези зеленчуци са сред най-здравословните. Диетолозите обясняват кое е по-добро: броколи или брюкселско зеле, ползите за здравето от всяко от тях и защо трябва да ги включите в диетата си, пише Prevention.

„Това е един от любимите ми зеленчуци, толкова е универсален“, казва диетологът Джейми Бахам за брюкселското зеле. Той отбеляза, че зеленчукън съдържа витамин К и глюкозинолати, които могат да бъдат полезни за намаляване на риска от рак. Фибрите в брюкселското зеле, според Американския институт за изследване на рака, могат да увеличат чувството за ситост, което може да ви помогне да поддържате здравословно тегло. Освен това, според Министерството на земеделието на Съединените щати (USDA), брюкселското зеле е богато на калий, който играе важна роля за поддържане на баланса на течностите и сърдечно-съдовото здраве, както и на витамин С, който е важен за имунитета.

Недостатъците на брюкселското зеле

Бахам отбеляза, че брюкселското зеле съдържа много фибри, които могат да ви накарат да се чувствате сити. Според диетолога обаче това може да причини подуване на корема или газове при някои хора, особено ако брюкселското зеле се консумира сурово или в големи количества.

„Броколите съдържат витамин С, витамин К, фолат и фибри, които насърчават здравето на червата и имунната функция“, отбеляза регистрираният диетолог Джордан Хил. Тя изнъква, че броколите съдържат малко повече витамин С от брюкселското зеле и малко по-малко витамин К и фибри. Това обаче все още е достатъчно, за да осигури ползи. Също така, според клиниката в Кливланд, броколите имат два пъти повече фолат (известен също като витамин B9), който е важен за образуването на червени кръвни клетки и ДНК и е от решаващо значение за бременните жени, тъй като насърчава здравословното развитие на плода. Хил добави, че броколите съдържат и глюкозинолати, особено сулфорафан. „Той играе важна роля в детоксикацията на тялото“, отбеляза диетологът. Според преглед от 2024 г., публикуван в списание „Антиоксиданти“, сулфорафанът може да подобри глюкозния толеранс, да намали натрупването на мазнини и евентуално да предпази от невродегенеративни заболявания. Изследванията показват, че колкото повече готвите кръстоцветни зеленчуци, толкова повече намалявате концентрацията на тези полезни съединения, така че избягвайте варенето и се придържайте към готвене на пара, пържене или леко печене.

Недостатъците на броколите

Броколите могат да причинят подуване на корема или газове, ако се консумират сурови или в големи количества. Това важи особено за хора със синдром на раздразнените черва (СРЧ), така че ако имате стомашни проблеми, консултирайте се с диетолог, преди да консумирате тези храни.

Полезни са и двата зеленчука

„И двата зелени зеленчука имат сходни хранителни вещества и ползи за здравето. Броколите съдържат повече витамин C, докато брюкселското зеле съдържа повече фибри и витамин K“, заключи Хил. Според нея, както брюкселското зеле, така и броколите са полезни, особено след като има толкова много начини за приготвянето им.