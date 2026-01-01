Независимо дали следите Super Bowl и дали слушате съвременна латино музика, почти сигурно е, че знаете кой е Bad Bunny. Дори да не знаехте до вчера, то е много вероятно днес да сте сред интернет потребителите, които се информират по въпроса.

Съдим за това по интереса по темата в Google. Според данните за България от Google Trends, базирани на най-популярната търсачка в света, интересът към Bad Bunny през последното денонощие (от неделя насам) не просто нараства, а избухва в конкретен момент, след което се задържа на значително по-високо ниво от обичайното.

Bad Bunny „взриви“ сцената на Супербоул (ВИДЕО)

Графиката на търсенията показва почти нулев интерес през голяма част от периода, последван от рязък скок до индекс 100 – най-високата възможна стойност в Google Trends, която обозначава пик на търсене спрямо всички други моменти в наблюдавания интервал. Подобен пик не е случаен: той обичайно е резултат от глобално събитие, което внезапно привлича вниманието и на българската публика, а именно Super Bowl.

След този момент интересът не се връща веднага към нулата. Напротив – през следващите часове търсенията за Bad Bunny в България се задържат устойчиво, с отчетливи стойности между 10 и 16 пункта. Това показва не просто моментно любопитство, а реален, поддържан интерес, който остава и след първоначалния шум.

Освен това според данните интересът не е само към последното му участие, а се разширява към музиката, биографията и личността на артиста, който очевидно излиза извън нишата и навлиза в по-широкия обществен разговор.

Google Trends

И кой именно е Bad Bunny, който освен вниманието на американския президент Доналд Тръмп, привлече и вниманието на българската публика?

Bad Bunny, чието име вече не е просто музика

Зад сценичното име Bad Bunny стои Бенито Антонио Мартинес Окасио – артист, който за малко повече от десетилетие успя да превърне латино трапа от регионален жанр в глобален културен феномен. Роден на 10 март 1994 г. в Пуерто Рико, той израства далеч от светлините на голямата сцена – в малкия град Вега Баха, в семейство на шофьор на камион и учителка, със силна връзка с местната култура и музика.

Още като дете Бенито е заобиколен от салса, меренге и поп балади. На петгодишна възраст вече има първия си музикален албум – Aquel Que Había Muerto на рапъра Вико С – момент, който сам определя като първия си истински досег с музиката. Пее в църковен хор до 13-годишна възраст, а след това вниманието му постепенно се насочва към артисти като Daddy Yankee и Héctor Lavoe. Не е от децата, които прекарват времето си по улиците – предпочита дома, семейството и музиката.

Getty Images

Сценичното му име се ражда почти на шега – от детски спомен, в който е облечен в костюм на зайче и е видимо недоволен от това. „Лошото зайче“ обаче скоро започва да звучи все по-сериозно в интернет пространството.

От SoundCloud до върха на класациите

През 2013 г. Bad Bunny започва да публикува свои песни онлайн, докато работи на непълно работно време като касиер и опаковчик в супермаркет. След завършването на гимназия се записва да учи аудиовизуални комуникации в Университета на Пуерто Рико, с амбицията да стане радиоводещ, но напуска, за да се посвети изцяло на музиката.

Големият пробив идва през 2016 г. с песента „Diles“, която му носи договор с лейбъла Hear This Music и го утвърждава като едно от новите лица на латино трапа. Оттам нататък кариерата му се развива стремглаво – участия в световни хитове като „I Like It“ на Cardi B и „Mía“ с Drake го изстрелват в глобалния мейнстрийм.

Getty Images

Дебютният му албум X 100pre (2018) и съвместният Oasis с J Balvin (2019) поставят стабилните основи, но именно албумите от 2020 г. нататък го превръщат в историческа фигура за испаноезичната музика. YHLQMDLG, El Último Tour Del Mundo и по-късно Un Verano Sin Ti чупят рекорди – последният прекарва 13 седмици на върха на Billboard 200 и става първият испаноезичен албум, номиниран за „Грами“ за албум на годината. Следват още два албума, които също оглавяват класациите, като Debí Tirar Más Fotos (2025) влиза в историята като първия испаноезичен албум, спечелил „Грами“ за албум на годината.

Между 2020 и 2022 г., както и отново през 2025 г., Bad Bunny е най-слушаният артист в Spotify – постижение, което затвърждава позицията му не просто като звезда, а като глобален феномен.

Музика без жанрови граници

Макар да е определян като „Краля на латино трапа“, Bad Bunny никога не се е ограничавал до един стил. В музиката му се преплитат регетон, поп, рок, хип-хоп, салса, бачата, меренге, електронна музика и дори алтернативен рок. Критиците отбелязват характерния му разговорен начин на пеене и рапиране, както и текстове, които свободно преминават от хумор към болка, от любов към гняв – понякога в рамките на една и съща песен.

Вдъхновенията му са също толкова разнообразни – от Héctor Lavoe и Рики Мартин до Daddy Yankee и Rubén Blades. В клиповете си често отдава почит на музикалната история на Пуерто Рико, както прави с Elvis Crespo в „Neverita“.

Getty Images

Артист с позиция

Bad Bunny обаче е много повече от музикален рекордьор. Той е и една от най-откритите публични фигури, когато става дума за социални и политически теми. След урагана Мария през 2017 г. той открито критикува реакцията на властите и участва в благотворителни инициативи. През 2019 г. излиза на улицата редом с над половин милион пуерториканци в протест срещу корупцията в правителството.

Артистът не се колебае да заема позиция и по теми като насилието срещу жени, LGBTQ+ правата и колониалното наследство на Пуерто Рико. Появата му в женски дрехи в клипа „Yo Perreo Sola“ и посланието му в „The Tonight Show“ за убийството на транссексуалната жена Alexa Negrón Luciano предизвикват широк обществен отзвук.

Getty Images

През 2022 г. видеото към „El Apagón“ се превръща в своеобразен документален протест срещу джентрификацията, приватизацията и енергийната криза в Пуерто Рико, насочвайки вниманието на международната публика към проблеми, които рядко стигат до глобалните новини.

Super Bowl и културен сблъсък

Обявяването на Bad Bunny като главна звезда на шоуто в полувремето на Super Bowl LX през 2026 г. предизвиква поляризирани реакции в САЩ – от критики за „американската му идентичност“ до възторжени реакции за историческата видимост на пуерториканската култура. Самият артист използва момента, за да постави още веднъж въпроса за мястото на латиноамериканците в американската популярна култура.

Решението му е описано като повратен момент – не само за музиката, но и за представянето на латино общността на най-голямата сцена в САЩ.

Повече от звезда

Историята на Bad Bunny е разказ за артист, който не просто оглавява класации, а променя правила. От малък град в Пуерто Рико до Super Bowl, от SoundCloud до „Грами“, той е пример за това как музиката може да бъде едновременно забавление, идентичност и форма на съпротива.

И именно затова името му днес се търси все по-често – включително и в България.