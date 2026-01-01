Актьорът Бойко Кръстанов влезе в най-важната си роля - тази на баща. Щастливата вест съобщи любимата му жена Лидия Василева. В официалния си профил в Instagram тя сподели сантиментален кадър на новия член на семейството, поставяйки фокус върху мъничките крачета и бебешките чорапчета с надпис “Обичам мама” и “Обичам тате”, съобщава Edna.bg.

Бойко, който зрителите познават от хитовите сериали “Под прикритие” и “Стъклен дом”, крие личния си живот. Неслучайно полът и името на първородния му наследник все още са тайна за приятелите на изкуството и многобройните му почитатели.

За отношенията си с Лидия, артистът сподели едва през март миналата година.

„Лидия се казва моята приятелка. Тепърва ще чуваме за нея, тя е актриса", сподели по онова време Кръстанов, за първи път в откровено интервю пред Мон Дьо, в ефира на NOVA.