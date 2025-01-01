Време е за отопление и все повече домове избират да използват единствено климатици за тази цел. Те са енергийно ефективни, работят бързо и лесно и не изискват да си цапате ръцете и домовете. Чудите ли се в такъв случай какви ще бъдат сметките за ток?

Плюсове и минуси на отоплението с климатик

Несъмнено е, че модерните климатици имат висока енергийна ефективност – коефициентът COP обикновено е 3-5. Те затоплят бързо и пестят време и усилия благодарение на автоматичното регулиране.

Но освен тези плюсове, имат и някои минуси. Характеризират се с по-ниска ефективност при екстремно ниски температури, изсушават въздуха и определено се нуждаят от редовна грижа.

Някои потребители се тревожат за здравословния аспект, но поддържането на оптимална температура и чисти филтри не само спестява пари, но и осигурява по-здравословен вътрешен климат, без прах и мухъл.

Всъщност, има начини да не харчите излишно и в същото време у дома да е комфортно. Качественият уред може да намали осезаемо сметките в сравнение с отоплението на електрически печки, но само ако се използва правилно. Нека разгледаме най-често срещаните причини, водещи до неоптимална работа.

Неправилно позициониране

Започваме с мястото, на което ще монтирате уреда. Климатикът не трябва да духа директно към хората или мебелите. В противен случай може да създаде неприятно усещане за течение, а това да попречи на равномерното разпределение на топлината и да доведе до неефективна работа. Най-икономичният вариант е да разположите вътрешното тяло на място без препятствия и да насочите жалузите към тавана или стената, за да се осигури равномерна циркулация.

Неправилна настройка на температурата

Студено ви е. И мислите, че ако настроите отоплението на най-високата температура, ще затоплите стаята най-бързо и най-добре. Това не е така. Инверторните модели работят най-ефективно при постоянна температура около 22–24°C. Ако поискате от тях повече, компресорът ще трябва да работи доста по-усилено и ще харчи повече електричество.

Най-доброто решение е да зададете умерена температура и да използвате функцията eco или smart mode, която оптимизира работата.

Непочистени филтри и липса на профилактика

Филтрите имат важна работа: улавят прашинките, за да може въздушният поток да не ги разпръсва обратно в стаята. И точно затова се запушват, а това може да се отрази на сметката ви.

Всъщност запушеният филтър може да намали потока на въздух с до 20%. Това е общопризнат факт в ОВК индустрията и е подчертано от енергийни агенции като U.S. Department of Energy, които изчисляват, че подобни проблеми могат да увеличат консумацията на енергия с 5% до 15% Това означава, че климатикът ще затопля до 80% от капацитета си, но в същото време ще използва същото количество електричество. Това определено не звучи добре, нали?

Изключване на климатика през нощта или когато ви няма

Мнозина смятат, че спирането на климатика спестява ток. Истината е обратната — при повторно включване помещението е изстинало и уредът трябва да работи на максимална мощност, за да достигне желаната температура. Това води до по-голяма консумация и излишно натоварване. Най-добре е да настроите таймер или да използвате режим sleep mode, за да поддържате постоянна температура без излишен разход.

Пренебрегване на изолацията

За термоизолацията се говори много и има защо – топлинните загуби през прозорците и стените увеличават сметките за отопление. Най-малкото, което можете да направите, е да проверите и поправите уплътненията на вратите и прозорците, да използвате термо завеси и при нужда да инвестирате в подобряване на изолацията. Това определено ще намали разходите за отопление в дългосрочен план.