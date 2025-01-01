„България остава ангажирана да сътрудничи с всички международни организации и механизми в областта на правата на човека“, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев при представянето на изпълнението на ангажиментите на България по Универсалния периодичен преглед на ООН по правата на човека. „За втори път през последните пет години България е член на Съвета на ООН по правата на човека. Ние държим на поетите ангажименти и последователно работим за тяхното изпълнение“ подчерта българският външен министър по време на своето изказване.

В рамките на изслушването на българската делегация първият ни дипломат представи основните законодателни промени и инициативи, предприети в отговор на препоръките, отправени към България по време на предходния преглед през 2020 г. “Въпреки предизвикателствата в международния дневен ред, България продължава да прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека.”, заяви Георгиев.

Сред предприетите от страната ни мерки външният министър открои борбата с нетолерантността и дискриминацията, овластяване на жените и момичетата, защита на правата на децата и хората с увреждания, както и пълноценното включване в обществото на лицата в уязвими ситуации. Министърът подчерта още, че през настоящата година са подсилени националните правозащитни институции – избрани са нов Омбудсман, както и ново ръководство на Комисията за защита от дискриминация.

“Усилията на България в областта на върховенството на правото, демокрацията и правата на човека са широко признати от международната общност. Два от дългогодишните механизми за наблюдение в сферата на правосъдието и съдебната реформа вече са приключени, България е част от Шенгенското пространство и предстои присъединяването й към еврозоната. Тези постижения свидетелстват за устойчивия ангажимент на българските власти към демократичните ценности и върховенството на правото“, заяви министър Георгиев. Той добави и, че именно тези усилия са допринесли за стабилна и предсказуема макроикономическа среда, финансова стабилност и повишаване на жизнения стандарт в страната.

В рамките на последвалия интерактивен диалог изказвания направиха над 90 държави - членки на ООН, които представиха своите наблюдения и препоръки относно положението с правата на човека в България. Особено внимание бе отделено на мерките срещу домашното насилие, на сигурността на журналистите и интеграцията на ромската общност.

Като държава - член на ООН, България преминава през Универсален периодичен преглед веднъж на всеки 5 години – най-мащабният механизъм на ООН в областта на правата на човека. Делегацията на България бе ръководена от министъра на външните работи Георг Георгиев и включваше заместник-министрите на правосъдието, на вътрешните работи и на труда и социалната политика, както и ръководители на водещи институции, работещи по теми, свързани с правата на човека.

След приключването на прегледа българските власти ще разполагат с нов пет годишен период за изпълнение на отправените препоръки.