Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети 8. Средно училище „Арсени Костенцев“ в Благоевград на 13 януари.

В 9:00 ч. той ще открие нова STEM среда в училището, изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Общата стойност на проекта е близо 186 000 евро.

След това министър Вълчев ще направи първа копка на нов физкултурен салон на училището. Той ще бъде построен по програмата на МОН „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2027 година“ и е на стойност малко над 1 млн. евро.