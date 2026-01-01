Откриха издирвания мъж от Девня, съобщи кметът на града Свилен Шитов.

"Радостна вест донесе първият ден от Светлата седмица - 29-годишният Митко, когото близките му издирваха в продължение на дни, е намерен. Той е добре и вече е при семейството си!", пише кметът.

Той благодаря на всички, които са помогнали - на доброволците, които са се включили в издирването, на стотиците хора, които са споделяли информацията и заляха с вълна от съпричастност социалните мрежи!

"Благодаря, че заедно, с обединени усилия отново успяхме да помогнем в името на ДОБРОТО!", пише още той.