Таксиметровите организации и представители на сектора внесоха мотивирано предложение до министъра на икономиката и индустрията и до председателя на Българския институт по метрология (БИМ), с копие до министъра на транспорта и съобщенията, с искане за оптимизиране на нормативната уредба и контрола при електронните таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП), съобщиха от Националната асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи (НАЗПТВ).

От бранша посочват, че настоящата практика изисква извънредна държавна метрологична проверка и физическо разпломбиране на апарата при всяка промяна на тарифите, което създава значителна административна тежест, финансови загуби и организационни затруднения без реална полза за потребителите.

„Промяната на тарифите е софтуерна операция, свързана с търговски данни, която не засяга метрологично значимите параметри на апарата – тези, които определят точността на измерване на разстояние и време“, обясниха от НАЗПТВ.

В предложението се настоява за въвеждане на сервизна пломба или електронен регистър при промяна на тарифите, премахване на задължителната държавна проверка при софтуерни актуализации, синхронизиране на нормативната уредба с Наредба Н-18 и стартиране на дългосрочен процес по технологична модернизация на таксиметровите апарати.

От асоциацията предлагат също създаване на съвместна работна група между Министерството на икономиката, БИМ, Министерството на транспорта и браншовите организации за разработване на модел за „интелигентно пломбиране“ и съвременен дигитализиран контрол.

„Тази реформа ще намали административния натиск, ще ограничи корупционните рискове и ще улесни както държавните органи, така и хилядите таксиметрови водачи в страната. Подкрепата на бранша е ключова, защото проблемът засяга всички“, заявиха от НАЗПТВ.