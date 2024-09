На 17 септември – денят на светите София, Вяра, Надежда и Любов, столицата ни отбелязва своя празник. Денят на София ще бъде отбелязан с многобройни културни събития.



В празничния ден Столична община по традиция ще връчи Наградите за ярки постижения в областта на културата. С тях се отличават родни творци с принос към София, в областите: Литература; Театър; Музика; Визуално-пластични изкуства; Художествена фотография; Кино; Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда; Критика и журналистика в областта на културата; Танцово изкуство; Фолклорни сценични изкуства и Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства. Отново ще бъде връчена и Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура. Церемонията ще се проведе в Софийската градска художествена галерия при спазване на противоепидемичните мерки.



Вече станало утвърдена традиция е и провеждането на голям концерт на открито, посветен на празника на града. В 18:00 ч. на сцената на Sofia Summer Fest ще започне празничен концерт за Деня на София с участието на Владимир Ампов – Графа, Поли Генова, Михаела Филева, Крисия, група Cool Den, Младежка филхармония "София" към Националното музикално училище "Любомир Пипков" с диригент Славил Димитров.



На 17 септември 2024 г. за Деня на София с безплатен достъп за посетителите ще работят: Софийската градска художествена галерия и филиалите ѝ – галерия „Васка Емануилова“ и галерия-музей „Дечко Узунов“;



- Регионален исторически музей – София (постоянна експозиция и временни изложби), пл. „Бански“ №1 – 10:00 ч. – 21:00 ч. (последен час на влизане 20:00 ч.);

- Триъгълна кула на Сердика, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ 16 – 10:00 – 21:00 ч. (последен час на влизане 20:00 ч.);

- АККК „Сердика“ – 10:00 – 21:00 ч. (последен час на влизане 20:00 ч.);

- Археологически парк „Западна порта на Сердика“ – 10:00 – 20:00 ч.;

- Археологическо ниво на базиликата "Света София" – 10:00 – 17:30 ч. (последен час на влизане 17:00 ч.);

- Гробница на княз Александър I Батенберг – 09:00 – 17:00 ч. (последен час на влизане 16:30 ч.).

- парк „Врана“;

- "Зоологическа градина – София".



В Деня на София на площад "Славейков" започва Международното триенале на сценичния плакат и изложбена поредица "Алея на славата".



От 17:30 ч. в парк "Заимов" ще се проведе празничен танцов спектакъл. От 19:00 ч. на сцена на ул. "Алабин" № 39 – Фестивал New Kids from the Block представя концерт и огнен спектакъл. В същия час общински културен институт Дом на културата "Красно село" представя концерт на Галина Апостолова (пиано) и Раиса Запрянова (виола), част от цикъла "Музикални вторници" с вход свободен. А от 20:30 ч. в Археологически парк "Западна порта на Сердика" ще се проведе визуален танцов пърформанс "Граници на реалността" на "Дерида Денс Център".



Редица събития ще се проведат на открито, ще има изложби, музикални и танцови събития, уличен театър, книжни фестивали, литературни и исторически маршрути, спортни събития, детски програми. В общинските културни институти, както и Столичната библиотека също има събития, посветени на празника.