Висшето образование в България е на прага на сериозна промяна - студентските книжки и част от основните академични документи постепенно ще бъдат заменени от електронни системи. Това предвиждат промени в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Според представителите на институциите, инициативата идва именно от самите университети и цели модернизиране на административните процеси. В „Денят започва“ главният секретар към Националния център за информация и документация Вержиния Цанкова коментира, че промените в наредбата са свързани с повишаване на прозрачността в дигиталните процеси в областта на висшето образование.

Край на хартиените студентски книжки от 1 септември 2026 г.

Вержиния Цанкова, главен секретар към Националния център за информация и документация: „Промените в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, са изцяло предложени от висши училища и Националния център за информация и документация. Те изцяло са свързани с повишаване на прозрачността в дигиталните процеси в областта на висшето образование, както и с въвеждането на пълна електронизация на съхраняваните данни и издаваните документи от самите висши училища.“

Тя подчерта, че промените ще са изцяло в полза на студентите. А според нея това ще даде нови възможности за достъп до информация.

Вержиния Цанкова, главен секретар към Националния център за информация и документация: „Това означава, че всеки студент вече ще си има свое собствено електронно досие, което от мобилното си устройство или от свой компютър ще може в реално време да вижда изцяло своя студентски статус.“

Тя допълни още, че сега студентите няма да се налага да се редят на опашки за издаването на академични справки или уверения. По отношение на хартиените документи, Цанкова уточни, че университетите ще имат автономия.

Вержиния Цанкова, главен секретар към Националния център за информация и документация: „Поради автономията на висшите училища, те сами да преценят съобразно спецификата на своите студенти и специалностите дали да водят както в електронен вариант, така и на хартиен носител.“

Тя добави също, че много от университетите вече са напреднали в дигитализацията.

Вержиния Цанкова, главен секретар към Националния център за информация и документация: „В момента голяма част от университетите, да не кажа всички университети, качват оценките на своите студенти онлайн.“

Цанкова посочи, че промените целят и съвместимост с европейските стандарти по отношение на дигитализацията и обмяната на данни и информацията между информационните системи. И допълни още, че всички висши училища ще могат изцяло по електронен път да водят оценките с електронни подписи и да се подписват в тях.

Вержиния Цанкова, главен секретар към Националния център за информация и документация: „Вече всички висши училища ще могат във своите информационни системи и изцяло по електронен път да водят всички оценки с електронни подписи да се подписват и целият академичен състав.“

Очаква се в бъдеще дори дипломите да станат изцяло електронни, което ще постави край на традиционната студентска книжка в познатия ѝ вид.