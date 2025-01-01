Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението между правителствата на България и Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси.

С протокола се правят изменения в двустранното споразумение от 2009 г. Актуализират се компетентните органи за прилагане на споразумението както от българска, така и от румънска страна. Разширяват се основанията за извършване на трансгранично преследване по горещи следи, което представлява една от основните форми на шенгенско сътрудничество. Оптимизира се дейността на съвместната работна група за наблюдение на изпълнението на споразумението.

„Възраждане“ и ГЕРБ-СДС влязоха в спор, след като от партията на Костадин Костадинов обявиха, че ще направят предложения между първо и второ четене на законопроекта.

Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) посочи, че няма как да внесат промяна в протокола, тъй като вече е подписан. Тук става въпрос за тези телефонни измамници, които лъжат бабите и дядовците ни и бягат в Румъния, обясни той.

От 2009 г. има едно споразумение, днес може да го продължим или след три дни, коментира Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС). Ще трябва да разрешите и на румънските служби да дойдат тук, добави той. Ако трябва да сляза на това ниво, бих казал, че „Възраждане“ защитава ало измамниците да не може българската държава да ги преследва, когато избягат в Румъния, коментира още Гаджев.

От 2009 г. какво чакахте досега да хванете ало измамниците, щом си сътрудничите с румънските власти, попита Георги Георгиев („Възраждане“).

Христо Гаджев обясни, че досега не е било възможно трансграничното преследване на престъпници, защото не сме били в Шенген.

През 2020 г. нямаше ало-измамници, защото бяха проведени три операции в Румъния и една във Великобритания и тези групи бяха неутрализирани, отбеляза бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Христо Терзийски.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов посочи, че имат принципна позиция, въпреки опитите да ги иронизират, и тя е свързана с отстъпването на суверенитет. Прекалено много суверенитет отстъпваме, заяви той и добави, че няма да подкрепят ратификацията на документа. Костадинов посочи, че не могат да правят предложения по протокола и по споразумението, затова ще направят редакционна поправка между първо и второ четене законът да влезе в сила от 1 януари 2028 г.

Маноил Манев обясни, че с това споразумение нашите полицаи ще влязат в Румъния, защото нашите ало-измамници бягат там, а не обратното.

Любен Дилов (ГЕРБ-СДС) коментира, че „Възраждане“ малко прекаляват с тази тема за суверенитета. „Това е двустранен договор. Какво става с румънския суверенитет?“, попита той. Мисля, че леко са го проспали и са го ратифицирали без да разберат, коментира Дилов и предложи да преведат речта на Костадинов по протокола и да я изпратят на румънския парламент.

Вие казвате, че за да гоним престъпниците ни трябва такова споразумение, а Терзийски каза, че през 2020 г. сме ги разпердушинили, отговори Костадинов и определи Дилов като „майстор на късия разказ“.

При гласуването на второ четене беше отхвърлено предложението на „Възраждане“ законът да влезе в сила от 1 януари 2028 г.