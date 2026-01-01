Това е саботаж на изборите и се готви като "последно 20" от това управляващо мнозинство, което сдава властта позорно след протестите, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на Народното събрание по повод среднощното обсъждане и гласуване от правната комисия на промени в Изборния кодекс.

След 13-часово заседание на комисията: Въвеждат се оптични устройства за сканиране на бюлетините

Той обясни, че от тяхната формация са си тръгнали от комисията около 23:00 ч., тъй като са видели, че вътре "няма дебат по същество".

"Те са си приели всичко, идеята им е да няма машини на тези избори въобще. Сигнализирам обществото да знае, че тези хора се опитват да направят 100% хартиено гласуване. Страхът им дали от нови партии, дали от стари партии или от собствената им гибел е толкова голяма, че са изпаднали в истерия в комисията", посочи Василев.

По думите му не е било добра идея тези промени да се гледат сега, а в новия парламент.

"Където има техника, ние не сме против, напротив, ние сме ЗА, когато човешкият елемент бъде избегнат, но не е сега моментът, точно в последния момент - да се променя Изборен кодекс, да се въвеждат нови машини. Както и КПК - защо я закриват месец преди изборите, това не се прави по този начин, според нас, в една правова държава", коментира още Радостин Василев.