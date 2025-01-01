Пристигат още два изтребителя F-16 в България, това заяви по БНТ генерал-майор Николай Русев, командир на ВВС.

"Към момента самолетите са 4. В близките дни очакваме да дойдат и петият, и шестият самолет. С 6 самолета не може да се дежури, но на второ място нямаме достатъчно пилоти. 6 са обучени, като само двама от тях са обучени да водят групи", заяви генерал-майор Русев.

МИГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност, допълни той и уточни, че това няма да стане през 2025 година.

"F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия - имаме достатъчно самолети, имаме достатъчно пилоти", каза Русев.

"Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МИГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 година и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МИГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", допълни той.

Обучението на пилотите на F-16 е изцяло конструирано в САЩ.

"Има отлагане в подготовката, защото слотовете за обучение - това са местата, са заети. Американската страна е силно ангажирана с обучението и на пилоти от други страни. Има известно закъснение, но към момента нещата вървят и смятам, че броят на пилотите ще отговаря на броя на самолетите", посочи още командирът на ВВС.