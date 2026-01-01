Днес от 10.00 часа президентът Румен Радев ще връчи втория мандат за съставяне на правителство.

ГЕРБ-СДС върна първия мандат неизпълнен (ВИДЕО)

В изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията той следва да връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание. Това е „Продължаваме Промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Първият мандат отиде при ГЕРБ-СДС, които го върнаха веднага неизпълнен.

Според Конституцията, след оставката на кабинета и консултациите, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група (в случая ГЕРБ), да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер (в случая ПП-ДБ). Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група по избор да посочи кандидат за министър-председател.

Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.