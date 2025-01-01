Президентът Румен Радев ще посети Саудитска Арабия. По покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции", съобщиха от прессекретариата на президента.

Днес президентът ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще се проведе в българското посолство в Рияд.

На 28 октомври Румен Радев ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“. В рамките на форума президентът ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво, информират от прессекретариата.

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.

Форумът събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие. „Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute - неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация „Vision 2030“, посочват още от прессекретариата.

Българската общност

Българската общност в Саудитска Арабия не е официално документирана с точни данни, но се състои предимно от висококвалифицирани работници и техните семейства, посочва БТА. Български граждани намират работа като лекари, медицински сестри, учители, инженери и други специалисти.

В посолството на България в Рияд се отваря избирателна секция, когато са изпълнени необходимите условия и при позволение от страната домакин.

Според данни от преброяването на населението в Саудитска Арабия през 2022 г. в страната живеят 109 български граждани – 51 мъже и 58 жени. Информацията е публикувана в справката European Population by Region, Country of Citizenship and Sex, изготвена от Gulf Labour Markets and Migration на базата на официалната статистика на Саудитска Арабия.

Кралство Саудитска Арабия

Саудитска Арабия е абсолютна теократична монархия. Страната няма конституция. Ролята на основен закон изпълняват текстове от Корана. Държавен глава е кралят. Той притежава законодателната, изпълнителната и духовната власт. Той е върховен главнокомандващ и министър-председател (през 2022 г. за министър-председател е назначен Мохамед бин Салман - бел.ав.). Саудитска Арабия няма парламент. На 1 март 1992 г. с кралски декрет е създаден Консултативен съвет (Меджлис аш Шура) - 151-членен съвещателен орган, назначаван от краля за срок от четири години. Правителството се формира главно от членове на кралското семейство. През август 1993 г. с кралски декрет е утвърден кодекс, който за първи път ограничава мандата на правителството на четири години. На 11 януари 2013 г. с указ на крал Абдула е определена 20-процентна квота за жени в Консултативния съвет, което им запазва 30 места.

Държавен глава е крал Салман, който се възкачва на престола на 23 януари 2015 г.

Саудитският крал Салман назначи своя син и престолонаследник - принц Мохамед бин Салман (МБС), за министър-председател на кралството през 2022 г., предаде Ройтерс. Дотогава МБС беше министър на отбраната, но фактически именно той управлява Саудитска Арабия. Откакто влезе във властта през 2017 г., МБС коренно промени Саудитска Арабия - предприе опити за разнообразяване на икономиката и прекратяване на зависимостта ѝ от износа на петрол, позволи на жените да карат коли и ограничи властта на духовниците над обществото.

Реформите му бяха съпроводени от репресии срещу инакомислието. В затвора бяха пратени активисти, членове на кралското семейство, активисти за правата на жените и бизнесмени. Убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги през 2018 г. в консулството на кралството в Истанбул обтегна отношенията на кралството със САЩ и други западни съюзници, припомни Ройтерс в материала относно назначаването на МБС за министър-председател.