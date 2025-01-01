Премиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради темата за назначаване на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи Рая Назарян, председател на Народното събрание.

Към процедурата се премина, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха обнародвани в Държавен вестник.

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“. Законопроекта подкрепиха ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и четирима нечленуващи в група народни представители. Против бяха от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (петима депутати), „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“. Депутатите от „Величие“ не участваха в гласуването.

По време на провеждащия се днес парламентарен блитцконтрол с участието на тримата вицепремери, Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни, които ще определят и развоя на събитията до 21 ноември, откогато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.