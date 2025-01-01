Човекът, който е избран за особен управител на „Лукойл“, не е бил министър, но има достатъчно опит, какъвто е необходим. Това стана ясно от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Междувременно премиерът Росен Желязков обяви, че свиква извънредно заседание на Съвета за сигурността към Министерския съвет заради темата за назначаване на особения търговски представител. По думите на Борисов след това заседание щяло да стане ясно и името на избрания, като лично премиерът щял да го обяви. На въпрос дали това е Петко Николов, Борисов отговори отрицателно.

Името на избрания било „съгласувано с него“, а що се отнася до съгласуването му с другите партньори в управлението, това било работа на премиера.

По думите на Борисов особеният търговски управител не е свързан с "Инсаойл", нито с Пеевски. "Нека да назначат особен управител, виждате колко са динамични събитията в света, вече се появяват трилионни фондове в САЩ, които са готови да купят цялата компания, целия ѝ бизнес", отговори лидерът на ГЕРБ на въпрос дали е възможно "Лукойл" у нас да бъде закупена през Българския енергиен холдинг.

„Това, което мога да ви уверя и се надявам в днешния ден ние да получим дерогация, такава каквото е в гремания за шест месеца. Така че спокойно да свършим всички неща. Има седем часа разлика със САЩ, така че днес тук още спят хората“, посочи Борисов. На въпрос от кого е получил гаранции, така че да очакваме дерогация още днес, той отговори иронично „от чичо ми зад океана“.

За Цветан Василев: Като бяха приятели с Пеевски, не идваха при мен

Попитан защо като председател на Надзорния съвет на КТБ Цветан Василев е ходил в дома на Борисов, лидерът на ГЕРБ заяви: „Тогава бях и аз в опозиция“. На уточняващ въпрос защо по думите на Борисов Василев се е страхувал от Пеевски, той отговори: „Не знам, тогава бяха заедно“.

ПП-ДБ: ГЕРБ да изпълнят обещанието на Борисов, да подкрепят оставката на Антон Славчев

„Еми, идват. При мен обичат хората да идват да си говорим. Не помня с него за какво сме говорили, беше преди 15 г. В КТБ нямам нито сметка, нито активи. Отговорих точно и мога да се шегувам колкото си искам ис когото си искам. Цветан Василев беше у нас е така да ме види. Когато бяха приятели с Пеевски, не идваха при мен. А после вече когато не бяха приятели, идваха“, каза още Борисов.

„На групата на ГЕРБ в СОС съм казал да подкрепят всички глупости на Терзиев“

На въпрос за разширяването на синя и зелена зона в София Борисов заяви, че отдавна се е отказал да коментира кмета. Лидерът на ГЕРБ обясни защо групата общински съветници от партията са подкрепили предложението на кмета Васил Терзиев:

СОС реши: Синя и зелена зона в София поскъпват двойно

„Защото „всяко решение, което внася, го внася не за да мине, а за да си намери оправдание. И ако не го бяха подкрепили, щеше да каже „те ГЕРБ не ме подкрепят“. Сега като го подкрепиха, чухте ли да каже „благодаря“ или да отиде при групата и да каже, че иска да променя структура, да заличи главния архитект, за да може той да е и главен архитект. Няма такова нещо. И когато ме попитаха, казах на групата да подкрепят всичко. Резилът му е такъв, че не искам върху ГЕРБ да падне каквото и да било петно, че му пречим. Да подкрепят всичките му глупости“.