Министерството на правосъдието внесе за обществено обсъждане проект на нов Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, а целта е създаване на нов ефективен орган за противодействие на корупцията, чиято независимост е нормативно гарантирана в защита на обществения интерес, съобщиха първо от пресцентъра на ведомството. Новината потвърди на брифинг пред медиите и ресорният министър Андрей Янкулов.

"Днес от Министерство на правосъдието публикувахме за обществено обсъждане два много важни законопроекта, които са в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)", каза служебният правосъден министър. Той поясни, че единият е за създаване на независима антикорупционна комисия и напомни, че парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която, по думите му, не беше независима, като отбеляза, че така бяха поставени под риск ангажиментите на България по ПВУ.

"Първо ще минат обществените обсъждания и бележките, проектите ще бъдат гласувани на Министерски съвет и оттам ще бъде взето решение кога да бъдат предложени на парламента", посочи Янкулов и допълни, че идеята е това да бъде политически неутрален орган.

Проектът предвижда създаване на петчленна комисия за противодействие на корупцията, като един от членовете ѝ ще бъде избиран от Народното събрание, един ще бъде назначаван от президента на републиката, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, а един ще бъде избиран от Висшия адвокатски съвет.

Мандатът на комисията ще бъде пет години, без право на преизбиране, а председателят ѝ ще се сменя всяка година на ротационен принцип, чрез жребий. На всеки шест месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание, ще внася и годишен доклад за дейността си.

Законът определя 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които подадат в неговия обхват. Сред тях са президентът и вицепрезидентът, депутатите, членовете на Министерския съвет, конституционните съдии, заемащите ръководни длъжности в съдебната власт, членовете на Европейския парламент от България, българските еврокомисари и др.

Работата на комисията ще бъде в две направления – първото е превенция на корупцията чрез събиране и анализ на информацията, разработване и предлагане на антикорупционни мерки. Второто – разкриване и разследване на т.нар. корупционни престъпления, сред които длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, отделни престъпления по служба, подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари и др. Органите на комисията ще разполагат с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия, което е изрично изискване на Националния план за възстановяване и устойчивост.

"Успяхме да подготвим този законопроект за нова комисия за прекратяване на корупцията", съобщи министър Янкулов и обясни, че идеята е да се постигне тази политическа неутралност на антикорупционната комисия, което е основна изискване по ПВУ.

Той допълни, че другият законопроект е за нормативни промени в разследването на главния прокурор, като там се предвижда контролиращия ad hoc прокурора да встъпва в по-ранен етап от производство, а не при обвиняването на главен прокурор или негов заместник както досега. Другото съществено е въвеждането на задължителен съдебен контрол върху съдебните актове, които прекратяват или спират наказателното производство на някои прокурорски актове.

По отношение на предложението до Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) за дисциплинарно наказание на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Янкулов посочи, че според него е допустимо и затова го е предложил. "Смятам, че е основателно, а какво ще реши ПК, зависи от нея. Това, че незаконно заема длъжността, не означава, че не може да му се търси отговорност за действията му", коментира той.

Янкулов обясни, че основанията са в няколко области – кореспонденцията между Прокуратурата на България и Европейската по казуса с бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева, както и официалната позиция на българската прокуратура, в която се съдържат крайни оценки по отношение на Върховния касационен съд и по становището на съдиите от Наказателната колегия, които не приемат за разглеждане искания от Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Правосъдният министър смята, че се нарушава междуинституционалната етика и се уронва престижът на ВКС.

Другите обстоятелства са свързани с искани от Сарафов отводи на съдии, подадени през качеството си на и.ф. главен прокурор, с което е ангажирал самата институция за неща, които го касаят лично.

До мен не е достигнала все още официалната справка на МВР с данни, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е пътувала извън страната с бившия следовател Петьо Петров, по прякор „Еврото“. В момента, в който справката дойде и се запозная с нея, може да се прецени дали има основания за съставяне на дисциплинарно производство, каза още служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Създаването на новия закон е и в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и на препоръките на Европейската комисия, а също така е консултиран с институцията. До момента заради неудовлетворително изпълнение на антикорупционната реформа ЕК спря изплащането на общо 258 228 948 евро. На 28 януари парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който съществуващата досега Комисия за противодействие на корупцията бе закрита, а функциите ѝ – прехвърлени на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР и Сметната палата, посочиха от правосъдното министерство.