Парламентарната правна комисия обсъжда предложения за промени в Изборния кодекс (ИК), след като вчерашното заседание по същата тема беше отменено.

В дневния ред е първото гласуване на промени в кодекса, внесени от Надежда Йорданова и група народни представители от "Продължаваме промяната-Демократична България". Те са свързани с въвеждане на изцяло машинен вот.



След това депутатите предстои да обсъдят на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Отмениха заседанието на правната комисия, която трябваше да обсъди промените в Изборния кодекс

От "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), "Възраждане", "Морал, единство, чест" (МЕЧ) поискаха второто четене на общия законопроект да отпадне от дневния ред, но не събраха нужните гласове.

Представители на Висшия адвокатски съвет призоваха депутатите да не правят съществени промени в ИК два месеца преди изборите. Не лишавайте хората от хартиената бюлетина, заяви адвокат Валя Гигова. По думите ѝ българските раждани не трябва да бъдат принуждавани да гласуват само с машини. Тя смята, че трябва да се броят разписките.

Радостин Василев, МЕЧ, поиска председателят на комисията Анна Александрова да прекрати заседанието. По-добре е да остане този ИК с всичките му недостатъци, отколкото да си правите експерименти, защото някои от предложенията изглеждат като саботаж, подчерта той. Ако целта е да се фалшифицира, да се направи преврат в изборния процес, то ГЕРБ ще отговаря за това, посочи депутатът и настоя дори да не бъде свиквана правна комисия до края на това Народно събрание.

Явор Божанков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ коментира, че в общия законопроект, който трябва да бъде разгледан на второ четене, има текстове, които биха предизвикали още по-голямо недоверие в изборния процес. Връщането на 100 % машинен вот е единствената гаранция за провеждане на честни и прозрачни избори. Ако не го осигурите, последствията ще са катастрофални за българската държава, предупреди Божанков.

Обсъжданият в момента законопроект на ПП-ДБ цели възстановяването на изцяло машинно гласуване като основен и единствен начин за гласуване с изключение на изрично предвидените в закона случаи с оглед ограничаване на недействителни бюлетини и човешки грешки при отчитане на резултатите.