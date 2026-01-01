Сливенският митрополит Арсений отслужи опелото на народната певица Янка Рупкина в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас. В съслужение с него бяха свещеници от бургаските храмове, които се помолиха за упокой на душата ѝ.

В своето слово митрополит Арсений определи Янка Рупкина като „велика българска душа“ и „емблема на нашето Отечество“. Подчерта и това, че тя е била гласът на народа и мост между поколенията, в чиито песни е звучала святата, древна и величествена България. Архиереят припомни, че певицата е била дълбоко вярващ човек, който преди всеки свой концерт е търсил Божията помощ и не е „заровил таланта си в земята“, а го е посветил на хората.

„Днес сме събрани в тишината на един от най-тайнствените и дълбоки дни на годината – Велика събота. Денят, в който болката и надеждата се срещат. Именно в този свят ден ние изпращаме към вечността една велика българска душа – жена, която беше повече от певица. Едно благородно сърце престана да тупти, един божествен глас спря своята песен тук на Земята, за да запее на небесата“, каза още митрополитът и допълни, че България има нужда от личности като нея, които да служат за пример със своето смирение и дружелюбност.

По-рано днес в храма се състоя поклонение, което събра близки, приятели, колеги и почитатели на певицата. Пред храма бяха подредени множество венци и цветя в знак на признателност. Те бяха изпратени от името на президента Илияна Йотова, от председателя и заместник-председателя на Народното събрание, от Община Бургас, Община Средец и областната администрация в Бургас.

Своята почит изразиха също ръководствата на Българската национална телевизия и Българското национално радио, както и десетки читалища и фолклорни организации от цялата страна. Специален цветен венец бе поставен и от жителите на родното село на певицата Богданово.

Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване.

Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Рождената и дата по документи обаче е 25 август 1938 г.

Янка Рупкина пее от малка. Любовта към народната му­зика дължи на баба си Яна, на която е кръстена и също е народна певи­ца. Детската мечта на Янка била да стане лекарка. Затова през 1954 г. за­вършва Техникума за медицински сестри в Бургас. Работила е по специалността само една година. В семейството на Янка са били четири деца и баща ѝ е нямал възможност да плаща, за да продължи тя образованието си.

Янка Рупкина обаче не се отказва никога от музиката. През 1956 г. тя кандидатства в Държавния ансамбъл „Филип Кутев“, но няма вакантни места и не я приемат. Пътят на певицата към го­лямата сцена започва на 1 януари 1961 г., когато тя е назначена на работа в Ансамбъла за народни песни на Българс­кото национално радио. В продължение на 30 години Янка Рупкина е солистка на ансамбъла.

Директорът на ансамбъла Красимир Кюркчийски през годините събира стари народни песни и моли певиците от ансамбъла, кой каквито песни има да му даде, за да обработи някои от тях за репертоара на хора. Тогава Янка Рупкина представя „Калиманку, Денку мари хубава“ и още няколко песни. Интересен факт е, че за репетициите на хора с „Калиманку, Денку мари хубава“, Красимир Кюркчийски първо носи края на песента, после средата и последно носи началото на песента. За първи път Ансамбълът за народни песни на Българс­кото национално радио изпълнява песента през 1971 г.

През годините Янка Рупкина прави много записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в „Балкантон“, снима много филми за Българската национална телевизия. Сред известните й песни са - „Калиманку, Денку мари хубава“, „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Песен за Атанас Манчев“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“, „Димо Невена думаше“ и много др.

Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни. Тя издирва и записва стотици оригинални песни от Странджанския край за Българското национално радио и за „Балкантон“. Понастоящем впечатляващият ѝ странджански репертоар наброява над 250 записа за фонда на Българското национално радио. „В България има много музика, стига човек да я търси“ – напомня певицата. Но "Калиманку, Денку мари хубава" – в солова интерпретация или във великолепната обработка с хор на Красимир Кюркчийски, остава нейна визитна картичка.

"Всеки човек вярва различно в Бог. В силата, която наричаме Бог" – казва в интервю за вестник "Труд" през 2017 г. Янка Рупкина. И откровено споделя: "Аз вярвам. Всеки трябва да вярва в нещо. Дали ще се вярва в песен, дали в човек, дали в някое сухо дърво, което мислиш че е сухо, а то има душа – няма значение. Във всички мои песни вярвам, защото те ме зареждат с хубавите текстове и с хубавите мелодии, но най-вече вярвам в "Калиманку, Денку мари хубава", защото тя ми донесе световна слава".

Преломен момент в живота на певицата е 21 декември 1971 г. Денят, в който на летище София катастрофира самолет "ИЛ-18" със 73-ма пътници на борда, сред които е и Янка Рупкина. Инцидентът става при излитане на самолета на БГА "Балкан" за Алжир. В него пътуват артисти и певци за Дните на българската култура в Алжир, сред тях са и Паша Христова, Мария Нейкова, Борис Гуджунов, оркестър "София", танцьори и инструменталисти от състава за народна музика към столичното читалище "Аура". В катастрофата загива екипажът от 6 души и 24 пътници, сред които Паша Христова. След катастрофата Янка Рупкина е 10 дена в кома в „Пирогов“.

След катастрофата легендарната българска народна певица, често споделя в интервюта, че празнува рожден ден три пъти в годината – 15 август, 25 август и 21 декември.

Световната си известност Янка Рупкина дължи на своя изключителен глас и на работата си с трио „Българка“. През 1975 г. Янка Рупкина заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева създават трио „Българка“. През 1985 г. личен импресарио на триото става музикалният продуцент Джо Бойд, популярен с работата си с „Пинк Флойд“ и R.E.M. С него триото реализира много записи, турнета и филми. Трио „Българка“ е било и част от българската фолклорна формация „Балкана“, създадена от Джо Бойд за концерти в чужбина, коя­то също популяризира българския фолклор.

В началото на 90-те години на 20-и век, след концерт на трио „Българка“ в една от най-големите лондонски зали „Роял фестивал“ вратата на гримьорната на Янка Рупкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонева се отворила и ...певиците не можели да повярват на очите си…на прага стоял самият Джордж Харисън – китаристът на „Бийтълс“.

Световноизвестният музикант споделил с българките колко е очарован от техните песни и омагьосан от неповторимите ритми на българския фолклор. Джордж Харисън не пестял суперлативи и паднал на колене пред трите българки. Така започва едно приятелство, продължило много години. След паметната среща с певиците от трио „Българка“ са чести гости в имението на Харисън. В интервю за вестник „Нощен живот“ през 1993 г. Янка Рупкина споделя какво е написал Джордж Харисън на плоча която й подарява: „На Янка – най-добрата певица в света. Обичам те: Джордж Харисън!“

Домът на Янка Рупкина е като галерия. Тя запазва всички подаръци, костюми, обувки, дискове, плочи, има и голяма колекция от кукли. Сред тях са и цветята от Джордж Харисън. „Държа ги завити отгоре на гардероба в една кошница“ – споделя певицата.

През 1989 г. трио „Българка“ записват беквокали в няколко песни от албума The Sensual World на британската поп певица Кейт Буш. През 1993 г. те участват и в записите на друг албум на Кейт Буш - The Red Shoes, в който участва и Принс. Триото участва и в съвместни проекти със световно известни музиканти като Крис де Бърг, Линда Ронстад, Ким Уайлд и др. През 1998 г. изпълнения на Янка Рупкина и трио „Българка“ с Джордж Харисън и Кейт Буш са включени в документалния филм „Пътят“ на Росен Елезов. Филмът е посветен на 60-годишнината на Янка Рупкина.

Песента „Калиманку, Денку мари хубава“ в изпълнение на Янка Рупкина и аранжимент на Красимир Кюркчийски впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си в своята поредица албуми „Мистерията на българските гласове“.

„Калиманку, Денку мари хубава“ е избрана от Дейвид Боуи да звучи по време на сватбата му с Иман. С тази българска песен завършва и грандиозния си световен тур "Стената" и Роджър Уотърс през 2011 г. През 2024 г. поп певицата Бьорк участва в откриването на Венецианското биенале за изкуство като диджей, а сета й е с откъси от изпълнение на „Мистерията на българските гласове“.

Янка Рупкина осъществява много модерни фолклорни проекти с трио „Спешен случай“, с Димитър Пенев и Теодосий Спасов. През 2005 г. излиза албумът на Янка Рупкина „Керанка“, който посвещава на майка си. Албумът е резултат от сътрудничеството й с нидерландския композитор Робърт Елмар.

Голяма част от времето си Янка Рупкина прекарва в чужбина, където концертира и преподава. Заема се с обучението на раз­лични ансамбли за българска народна музика. Певицата обаче няма много ученици в България.

"Нямам време да преподавам, но много бих ис­кала да преподавам народно пеене в училищата. Някой си­гурно ще каже - докато наме­риш време, ще остарееш! Рад­вам се, че гласът ми е все още на ниво“, разказва певицата за в. „Монитор“ през 2003 г.

Като източник на вдъхновение за създаване на нови песни Янка Рупкина винаги посочва родното си село Богданово. Красивата природа и изпълненията на възрастните жени са основата, върху която гради изпълнителското си творчество.

Янка Рупкина печели множество награди в България и в чужбина, сред които златен медал от Международния фестивал за народна музика в Картаген, Тунис, през 1967 г. На 7 юни 2012 г. Янка Рупкина е наградена от президента Росен Плевнелиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите ѝ заслуги в областта на културата. На 6 декември 2017 г. тя е удостоена със званието „почетен гражданин на Бургас“. Като част от Женския вокален хор на Българската национална телевизия, дирижиран от Дора Христова, Янка Рупкина участва в албума „Le Mystère des Voix Bulgares, Volume Two“, който печели награда „Грами“ за най-добър традиционен фолклорен запис през 1990 г.

През август 2024 г., когато се ражда вторият правнук на Янка Рупкина в интервю за в. „Телеграф“ тя прави равносметка на живота си: „Сега си давам сметка колко много съм работила и се чудя защо толкова съм се блъскала... Като Левски съм, заради отговорността към България. Работила съм за име, за туй, за онуй и животът си отиде в работа. 64 г. професионален труд! Една почивка имам 20 дни след катастрофата със самолета, при който загинаха Паша Христова и други колеги. Бурен живот, с много концерти, филми, с много обич – най-важното! От всички народи, не само от българския! Щастлива певица съм, макар да имах доста трудности“.

Творчеството на Янка Рупкина остава трайно вписано в културната памет на България и продължава да бъде източник на вдъхновение и ориентир за вярност към традицията, казват от Министерството на културата в съоблезнователен адрес по повод кончината на народната певица , публикуван в сайта на ведомството.