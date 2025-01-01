Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски с коментар пред журналисти от кулоарите на парламента. Пеевски коментира темата за Лукойл.

"Трябва да се знае, ако има такава сделка кой ще го вземе, трябва да защитим хората, които бяха ограбвани 4 години от ПП-ДБ с високите цени на горивата", каза той.

Пеевски коментира и кризата с боклука. "Като гледам отново се налага Борисов да ги спасява, той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги и в сглобката, спасява "Възраждане" с имунитетите, спасява АПС, какво ще правят без Борисов - той ги спасява всичките, те са му като малки деца и той ги спасява", обясни той.

"Със сигурност те не се борят с никаква мафия, те само правят бели, не знаят какво правят, лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов", каза той. По думите му ако Борисов "не ги спасява всеки ден" те са щели да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко.

"Аз не мога да го разбера Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат, като те не могат без него, ако не е Борисов - тях няма да ги има", заключи той.