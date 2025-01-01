Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. Това е първа точка в предвидената за днес програма, публикувана на сайта на Народното събрание.

Миналата седмица измененията бяха одобрени на второ четене от ресорната парламентарна комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Целта на законопроекта е да регламентира нормативно нов подход при предоставянето на услуги с кадастрални, геодезически и специализирани данни, посочват вносителите. Част от промените са насочени към намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез засилване на ролята на електронния документ, безвъзмездно предоставяне на услуги на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, като вътрешни електронни административни услуги.

В дневния ред е ратификацията на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBL „Модул за GPS, осигуряващ поддръжка на „M-code“ за военни цели“ и на Изменение и допълнение № 2 (Amendment 2) на Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“.

Предвижда се депутатите да обсъдят и проект на Решение за приемане за сведение и вземане на акт от Конвенция № 191 относно безопасна и здравословна работна среда (последващи изменения), Препоръка № 207 към нея относно безопасна и здравословна работна среда (последващи изменения) и Препоръка № 208 относно качественото чиракуване, приети по време на 111-ата сесия на Международната конференция на труда през юни 2023 г. в Женева, Швейцария.