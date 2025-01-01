Еднократна помощ за ученици от 150 лв. е отпусната на близо 145 хиляди семейства до момента, съобщиха от Министерството на на труда и социалната политика. Очаква се да бъдат подпомогнати общо 250 хиляди деца. Подпомагането е извършено чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Около половината от семействата са получили първия транш от подпомагането, а останалите ще получат средствата в следващите седмици, допълниха от министерството. Общата стойност на еднократната помощ е 300 лв., а другата половина ще бъде изплатена на семействата в началото на втория срок, при условие, че детето ходи редовно на училище.

Помощта се отпуска на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища, независимо от дохода на техните семейства. Подаването на документите до дирекциите ,,Социално подпомагане“ в цялата страна продължава до 15 октомври.

Заявленията могат да бъдат подадени лично на място в дирекциите „Социално подпомагане“, с лицензиран пощенски оператор, както и по електронен път от сайта на министерството. Достъпът до него е възможен с персонален идентификационен код от Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт, както и с електронен подпис.

За учебната 2024/2025 година еднократна помощ е отпусната на 232 601 семейства за 251 167 ученици, припомниха в средата на юли от АСП.