Министерският съвет прие решение за освобождаване на проф. д-р Фаусто Винуеса Родригес, еквадорски гражданин, от функциите му на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Република Еквадор по негова молба поради здравословни причини.

Проф. д-р Фаусто Винуеса Родригес е назначен за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Република Еквадор със седалище в гр. Кито и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Еквадор, с РМС № 775 от 3 декември 2001 г. и оттогава изпълнява успешно своите функции в подкрепа на българските граждани и в защита на българските интереси в Еквадор, като допринася също за развитието на двустранните отношения между България и Еквадор.