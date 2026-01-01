Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за Националната служба за охрана, които предвиждат НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Това се случи със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържали се". Впоследствие обаче, след прегласуване, предложението беше отхвърлено - с 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържали се".

Измененията предвиждат охраната на други политици, срещу които има някаква заплаха, да бъде поета от МВР и по-конкретно - от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". И към момента тя осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции.

С предлаганите изменения се цели НСО да бъде върната към първоначалното ѝ роля - охрана на ограничен кръг лица, заемащи висши държавни длъжности, при ясни и публично защитими критерии, без възможност за политическо или неформално влияние върху това кой ползва ресурсите на службата.

Точката беше включена в дневния ред на парламента по предложение на групата на "ДПС-Ново начало", а вносители на измененията са от ПП-ДБ.