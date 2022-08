Почти 11 хиляди машини са предвидени за гласуването на парламенарните избори

председателят нанастоява да бъде извършена, открито свързани с 2 от политически формации. Това става ясно от съобщение до медиите, изпратено от пресцентъра на партията.От месецина софтуерни специалисти, близки до две от коалициите регистрирани за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори - "Демократична България" и "Продължаваме промяната", категорични са от НФСБ.Както тогава, така и за предстоящия вот, изборната администрация в лицето на ЦИК екоито ще инсталират и контролират софтуера на машините. Става въпрос за. Опасенията за честността на предстоящите избори идват именно от това, че хора, свързани помежду си и с явни политически пристрастия спрямо "Демократична България" и "Продължаваме промяната", не само ще имат достъп до всички устройства, но и нещо повече - ще са разработили и внедрили софтуера, който ще изчислява резултатите от машинното гласуване. Така за пореден път ще се потвърди максимата, че „не е важно за кого се гласува, а кой брои подадените гласове“, обясняват от НФСБ.Според НФСБ, докато е министър на- член на ръководството на партия „Да, България“, част от регистрираната за предстоящите избори, а тогава управляваща коалиция „Демократична България“ изпраща до ЦИК готови правила за произвеждане на изборите на 2 октомври съсИзненадващото в случая е, че г-н Божанов настоява изборната администрация да наеме, на които да бъде осигурен пълен достъп до хардуера, т. е. до машините за гласуване, както и същите да контролират генерирането и внедряването на софтуера, който трябва да се инсталира на всяка от машините вМинистър Божанов настоява да се наемат външни експерти защото знае, че, макар от ЦИК да са направили опит да наемат свои IT -специалисти чрез конкурс, на него не се е явил нито един кандидат. По този начин ЦИК е в пълна безизходица - трябва да наеме „външни експерти“, повечето от които се оказват свързани, както помежду си, така и с г-н Атанас Шарков от „“, организация, която е в близки връзки с партия „“, част от коалицията „Демократична България“, регистрирана за участие в предстоящите изборите, категорични са от НФСБ.Трима от общо петима IT -експерти –, които са контролирали вече софтуера за последния парламентарен вот, спечелен изненадващо от „Продължаваме промяната“ отново са предложени на ЦИК. На комисията се предлагат още четирима „външни експерти“, които се оказват колеги в новосъздадена компания, като повечето дори и не крият политическите си пристрастия. За сериозния риск за честността на предстоящите избори, говори и фактът, че един от петимата експерти, участвали в инсталирането на софтуера за вота през ноември публично се хвалел, че и до днес притежава изходния код, убедени са от Национален фронт за спасение на България.Според експертизата на IT специалисти, става ясно, че, които да променят изборните резултати - при параметризирането и при обработката на данните особено ако съответната партия има IT специалисти, на които легално е осигурен достъп до инсталирането и контрола на софтуера на машините за гласуване, категорични са от НФСБ в своята позиция, изпратена до медиите.Всички тези възможности за манипулация на изборния резултат сана които НФСБ се позовава в сигнала си.„От НФСБ настояваме за обстойна проверка и предприемане на спешни действия за гарантиране на прозрачен вот“ – се казва в сигнала до главният прокурор и министър-председателя, изпратен от НФСБ.